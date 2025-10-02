D. Šakalienė viliasi, kad politiniai sprendimai dėl naujo poligono bus priimti iki Regionų forumo

„Labai tikimės, kad iki Regionų forumo, kuriame centrinį vaidmenį atlieka mūsų prezidentas, mes jau turėsime apsisprendimą“, – žurnalistams Kazlų Rūdoje teigė D. Šakalienė.
„Tikslas yra sutarti su savivalda, turėti bendrą sutartą darbą ir, jeigu tos teritorijos, kurios yra tinkamiausios kariuomenei, leis pasiekti sutarimą ir su savivalda – galėsime judėti“, – akcentavo ji.
Po šią savaitę Prezidentūroje vykusio Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio D. Šakalienė teigė, jog įstatymų projektai dėl naujojo poligono Seimą turėtų pasiekti per artimiausias kelias savaites.
ELTA primena, kad birželio mėnesį Aplinkos ministerija nurodė septynias naujam kariniam poligonui tinkamas teritorijas. Vis tik, kaip tuomet pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), brigados dydžio poligonui reikalingo 20 tūkst. hektarų ploto vienoje vietovėje nėra.
Rugpjūčio pabaigoje D. Šakalienė teigė, kad artimiausiomis dienomis ketinama sulaukti galutinio vertinimo ir atrinkti dvi kariniam poligonui tinkamas teritorijas.
Seimo rudens sesijai KAM planuoja paruošti reikalingus teisės aktų projektus ir pateikti galutinį pasiūlymą dėl poligono, kaip kad įpareigojo vasaros pradžioje posėdžiavusi VGT.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
