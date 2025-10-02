Iš I. Adomavičiaus – keista žinutė kultūros bendruomenei

„Sveiki, mielieji. Palaikau ir jungiuosi prie Jūsų! Kultūra tikrai skęsta, kaip šiame ženkle. Ir sutinku – „tai gali būti paskutinis kartas“.
Nes nuo šiol aš su Jūsų pagalba viešinsiu, parodysiu mūsų kultūros administravimo spragas.
Su mano atėjimu kultūra yra dėmesio centre kaip niekad! Ir tuo džiaugdamasis kviečiu prisijungti prie diskusijų ir visuomenę! Nuo šiol būkim drauge, mielieji!“ – feisbuke rašė kultūros ministras I.Adomavičius.
Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Rugsėjo pabaigoje Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Ignotas AdomavičiusKultūros ministerijaInga Ruginienė
