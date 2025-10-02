Iš Santaros klinikų – naujausia žinia apie V. Adamkaus būklę

„Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus sveikatos būklė stabili, tačiau, medikų sprendimu, reikalingas tolimesnis gydymas stacionaro sąlygomis. Prezidentas lieka Santaros klinikose iki kitos savaitės“, – apie 98-erių buvusio prezidento būklę skelbė Santaros klinikų atstovai.
Praėjusį penktadienį naujienų portalas Lrytas pranešė, kad V.Adamkus atsidūrė reanimacijoje.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V.Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti“, – tuo metu informavo medikai.
Dar praėjusios savaitės pirmadienį V.Adamkus buvo matomas viešumoje – jis atvyko ištarti paskutinį sudie po sunkios ligos anapilin iškeliavusiam žinomam verslininkui, filantropui, Čilės garbės konsului Rimtautui Vizgirdai.
V.Adamkus medikų rankose buvo atsidūręs ir šių metų sausį bei kovą.
„Pasakykit visuomenei, kad aš dar gyvas ir dar kurį laiką būsiu gyvas. Tegul nesidžiaugia per daug. Aš dar esu ir prašau iš anksto nesidžiaugti. Gal kai kurie žmonės, kurie laukė kitokios žinios, – jie nenusiramins. Bet jie man nerūpi“, – tv3.lt sakė 93-ejų V.Landsbergis.
