Kultūros komitetas kviečia I. Adomavičių į posėdį

„Pirmadienį kviečiame kultūros ministrą“, – Eltai ketvirtadienį teigė komiteto pirmininkas K. Vilkauskas.
„Bus klausimai būtent dėl kultūros ministro veiklos planų ir kaip sekasi su priemonių planu, kiti einamieji klausimai“, – sakė jis.
Paklaustas, ar komiteto nariai ketina užduoti I. Adomavičiui klausimus dėl vykstančių kultūrininkų protestų, parlamentaras to neatmetė.
„Matyt, įvairių bus klausimų, galbūt konkretesnių, siauresnių klausimų“, – nurodė K. Vilkauskas.
Trečiadienį komitetas posėdžio metu diskutavo, kokia turėtų būti bendra parlamentarų pozicija dėl susiklosčiusios situacijos kultūros sektoriuje. Pasak K. Vilkausko, šią poziciją ketinama suformuluoti pirmadienį vyksiančio posėdžio metu.
„Mes tikrai neapsisprendę esame. Antroje dalyje ir apspręsime šituos klausimus“, – teigė politikas.
ELTA primena, kad, šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Nemuno aušraSeimo kultūros komitetasIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių