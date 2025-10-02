Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Opozicija kviečia į tribūną pasiaiškinti I. Ruginienę dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos

2025 m. spalio 2 d. 08:09
Seimo opozicinių Seimo opozicinių frakcijų nariai kviečia premjerę Ingą Rugininienę kitą savaitę vyksiančiame Seimo posėdyje pasiaiškinti dėl socialdemokratų sprendimo perleisti Kultūros ministeriją Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai „Nemuno aušraiׅ“.
Daugiau nuotraukų (5)
Jų teigimu, dėl tokio sprendimo visuomenėje kilus pasipiktinimo bangai, ministrė pirmininkė šios situacijos nesprendžia ir dar labiau gilina nesusikalbėjimą su kultūros bendruomene.
„Kultūra tapo koalicinių mainų objektu. Protestai dėl kultūros perleidimo „Nemuno aušrai“ tik auga. Tačiau jūs, užuot sprendusi problemą, gilinate nesusikalbėjimą. Protestuotojų reikalavimą patraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros srities iškraipytai pateikiate, kad reikalaujama „Nemuno aušros“ patraukimo iš koalicijos, o protestuotojams žadate spręsti finansavimo ir darbo sąlygų gerinimo klausimus, kurių jie nekelia“, – rašoma opozicijos pasirašytame dokumente I. Ruginienei.
Raštą pasirašė dešimt TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijų atstovų.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Inga RuginienėKultūros ministerijavaldančioji koalicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.