„Iš Kultūros ministerijos pastato (nei spaudos konferencijų salėje, nei kitose salėse) Ukrainos vėliavos nebuvo pašalintos. Jos pastatytos ir neketinama jų patraukti. Ukrainos vėliavos nebuvo tik labai trumpą laiką (spalio 2 dieną, maždaug tarp 11.30 iki 14.00 valandos), atliekant valymo darbus“, – pranešime spaudai nurodė Kultūros ministerija.
Kaip skelbta, LRT Klasikos žurnalistams Marius Eidukonis pranešė apie pastebėtą pasikeitimą – pirmadienį, rugsėjo 29 d., kai spaudos kambaryje vyko „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija, tarp erdvėje esančių vėliavų buvo ir Ukrainos vėliava. Tačiau ketvirtadienį, spalio 2 d., Ukrainos vėliavos toje pačioje vietoje nebebuvo.
Ministras tvirtina – visos vėliavos yra
Savo ruožtu kultūros ministras I. Adomavičius Eltai aiškino, kad visos pirmadienį žurnalistų kambaryje kabėjusios vėliavos tebėra savo vietoje.
„Visos vėliavos yra“, – kalbėjo Kultūros ministerijai pradėjęs vadovauti „aušrietis“.
„Vėliavos yra, vėliavos niekur nedingo“, – kartojo jis.
Paklausus, ar ministerijoje tikrai tebekabo Ukrainos vėliava, politikas tai patvirtino.
„Taip, taip – yra vėliavos“, – dar kartą pabrėžė I. Adomavičius.
Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Rugsėjo pabaigoje Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
