„Aušriečiams“ sprendžiant, ką daryti toliau – įtakingo socialdemokrato užuomina

Penktadienį popiet „Nemuno aušros“ politikai Seime susirinko tartis dėl tolesnių veiksmų.
„Nemuno aušra“ turėtų pati įvertinti esamą situaciją, kas vyksta už lango, kas dabar vyksta socialinuose tinkluose. Matau, kad ir rajonai jungiasi, ne tik Vilniuje vyks protestai sekmadienį.
Pirmiausiai „Nemuno aušra“ turėtų įvertinti situaciją, ar tai buvo tik ministro problema, ar yra platesnė problema visuomenėje, ir po to priimti sprendimus. Po to tas klausimas turėtų būti svarstomas koalicinėje taryboje. Visada yra derybos, įmanoma kažką padaryti“, – penktadienį kalbėjo R.Motuzas.
Visgi, ar nebus taip, kad socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ vėl susikeitus ministerijomis, jau kita bendruomenė reikštų nepasitenkinimą, kad jai vadovaus „aušriečių“ ministras?
R.Motuzas teigė, kad gal ir „Nemuno aušra“ turi profesionalių žmonių, tačiau po dabartinio ministro pasitraukimo jie gali dvejoti užimti šias pareigas.
„Po to, kas įvyko, yra tam tikri barjerai – tie žmonės nenorės eiti ir būti „Nemuno aušros“ deleguojami, jeigu mato tokį pasipriešinimą kaip politinei partijai“, – svarstė socialdemokratas.
Paklaustas, ar pavyks perlaužti „Nemuno aušrą“ atiduoti socialdemokratams šią ministeriją, R.Motuzas spėjo, kad pati „Nemuno aušra“ siūlys kokius nors sprendimus.
„Aušriečių“ deleguotas kultūros ministras penktadienį pranešė apie pasitraukimą iš pareigų.
Nors kultūros bendruomenės nepasitenkinimas naujuoju kultūros ministru tęsėsi nuo pat jo paskyrimo dienos, kritinė riba tapo penktadienį pasirodęs naujienų portalo Lrytas interviu, kuriame I.Adomavičius negalėjo atsakyti, kam priklauso Krymas.
Paklaustas, kieno yra Krymas, I.Adomavičius atsakė taip: „Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“.
Paprašytas patikslinti savo poziciją, negalėjo to padaryti: Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“.
Tiesa, po interviu ministras paprašė į klausimą atsakyti dar kartą. Jo atsakymas buvo toks: „Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje.“
