Buvusio kariuomenės vado V. Rupšio bylą teismas nagrinės viešuose posėdžiuose

Kaip penktadienį paskelbė bylą nagrinėjanti teisėja Ugnė Gailiūnienė, teismas sutinka, kad posėdžių metu gali būti paviešinti su asmens sveikata susiję duomenys. Visgi, pasak teisėjos, jei tokia jautri informacija būtų viešinama, dalis teismo posėdžių galėtų būti uždari.
„Taip, tokios žinios (apie asmens sveikatos būklę – ELTA) gali būti paviešintos, bet vien tai automatiškai nepaneigia bylų viešumo principo“, – sprendimo motyvus aiškino teisėja U. Gailiūnienė.
Ji taip pat pastebėjo, kad vienas iš kaltinamųjų, tai yra V. Rupšys, buvo iš esmės viešas asmuo.
„Asmuo užėmė viešąsias pareigas“, – akcentavo teisėja.
Teismui prašymą bylą nagrinėti uždaruose posėdžiuose teikė kaltinamųjų V. Rupšio ir Š. Ratkaus gynėjai.