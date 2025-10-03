Iš kultūros ministro pareigų pasitraukiantis I. Adomavičius: „Labai didžiuojamės“

„Šiandien dienai, saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyti Vyriausybės, o padėti jai toliau veikti darbus, galiu pasakyti, kad traukiuosi iš kultūros ministro pareigų“, – pranešė jis.
I.Adomavičius dėkojo visai bendruomenei, kuri jį palaiko ir palaiko iki šiol.
„Jų daugėja visą laiką tas ratas žmonių, kurie nori, kad kultūra augtų, kad ji būtų pastebima. Tą, ką mes padarėme, ir kad kultūra šiandien yra matomiausiame lauke. Labai didžiuojamės“, – aiškino I.Adomavičius.
Kultūros ministras savo sprendimą trauktis argumentavo ir vis kylančiu spaudimu.
„Paskutiniu metu kylantis stiprus spaudimas mano asmeniui, šeimai, kai esame nesaugūs būti net gatvėje, leidžia man galvoti, kad vis dėlto sprendimas buvo… Kad jau darbas padarytas, kuris yra – atkreipti dėmesį, kad per 30 metų kultūra tapo pati svarbiausia, ir pats svarbiausias šiandien dienai valstybės elementas.
Toliau kultūra gali važiuoti, prašyti, ko jai reikia, reikalauti, ir aš esu su ja. Mes, partija, prisijungėme prie kultūros“, – dėstė jis.
I.Adomavičius aiškino, kad jo niekas neragino trauktis, bet pastarosios dvi savaitės jam buvo labai įtemptos.
Tiesa, dar ketvirtadienį interviu naujienų portalui Lrytas I.Adomavičius, paklaustas, ar bent svarstė, kad po kultūros bendruomenės pasipiktinimo turėtų pasitraukti iš pareigų, atsakė, kad jis – „ne iš tų berniukų“.
Penktadienį perklaustas dėl to I.Adomavičius teigė, kad sprendimas trauktis jau buvo daug anksčiau, tik jis turėjo sulaukti tinkamo momento, be to, tikino, kad „reikia staigmeną išlaikyti visą laiką“.
„Galvoju, kad galbūt tas žmogus, kuris atvedė ir parodė, kad kultūra yra matoma, gal šiandien jiems reikalingas kitas žmogus, kuris galėtų vesti kultūrą, parodyti, kad ji veiktų“, – aiškino jis.
Kas įvyko?
Nors kultūros bendruomenės nepasitenkinimas naujuoju kultūros ministru tęsėsi nuo pat jo paskyrimo dienos, kritinė riba tapo penktadienį pasirodęs naujienų portalo Lrytas interviu, kuriame I.Adomavičius negalėjo atsakyti, kam priklauso Krymas.
Paklaustas, kieno yra Krymas, I.Adomavičius atsakė taip: „Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“.
Paprašytas patikslinti savo poziciją, negalėjo to padaryti: Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“.
Tiesa, po interviu ministras paprašė į klausimą atsakyti dar kartą. Jo atsakymas buvo toks: „Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje.“