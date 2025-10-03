I. Ruginienė: man gėda

„Man tikrai gaila dėl tų pasisakymų. Manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą labai greitai“, – teigė I.Ruginienė.
„Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas“, – pridūrė ji.
Paklausta, ar I.Adomavičius savo noru ketina palikti pareigas, ar jis buvo paragintas, I.Ruginienė atsakė, kad „jeigu jis praneš, tai, reiškia, savo noru“.
„Noriu pasakyti, kad tai, kas įvyko šiandien ryte, yra visiškai nepriimtina nei man asmeniškai, nei visai koalicijai. Reiškia, kad atitinkami sprendimai bus“, – pabrėžė ji.
Kol kas apie galimą I.Adomavičiaus ateitį kitose pareigose I.Ruginienė nurodė negalvojanti, dabar, anot jos, reikės ieškoti naujo ministro.
Tuo pačiu I.Ruginienė nurodė, kad šiandien asmeniškai su I.Adomavičiumi nekalbėjusi.
Paklausta, ar mano, kad reikėtų vėl susikeisti ministerijomis tarp partijų, kaip reikalauja kultūros bendruomenė, premjerė atsakė, kad ne ministerijoje yra esmė, ir ne koalicijoje.
I.Ruginienė aiškino, kad per vieną pokalbį su kandidatu į ministrus negalėjo „pratestuoti žmogaus“, ar jis tikrai tinkamas, nes pokalbis buvo apie darbus.
„Jokių požymių nebuvo, kad ateis tokie pareiškimai, kokie šiandien atėjo. Tai man visiškas siurprizas“, – sakė ji.
Premjerė teigė net negalėjusi pagalvoti, kad būtų reikėję kandidato paklausti dėl to, kam priklauso Krymas.
„Aš iš viso maniau, kad šiandien iš viso šis klausimas nėra klaustinas, o yra absoliučiai aiškus atsakymas. Bet, matyt, šiandien realybė parodė, kad kito kandidato reikės paklausti“, – pripažino premjerė.
Ar I.Ruginienė asmeniškai jaučia gėdą dėl jos paskirto ministro?
„Dėl šio ryto pasisakymų, dėl to, ką profesinės sąjungos išreiškė, tikrai man gėda, ir to slėpti neverta“, – atsakė ji.
Dar paprašyta patikslinti, kas atsitiktų, jeigu I.Adomavičius vis dėlto nuspręstų nesitraukti iš pareigų, I.Ruginienė nedvejojo: „Yra ir mano sprendimas“.
Nors kultūros bendruomenės nepasitenkinimas naujuoju kultūros ministru tęsėsi nuo pat jo paskyrimo dienos, kritinė riba tapo penktadienį pasirodęs naujienų portalo Lrytas interviu, kuriame I.Adomavičius negalėjo atsakyti, kam priklauso Krymas.
Paklaustas, kieno yra Krymas, I.Adomavičius atsakė taip: „Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“.
Paprašytas patikslinti savo poziciją, negalėjo to padaryti: Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“.
Tiesa, po interviu ministras paprašė į klausimą atsakyti dar kartą. Jo atsakymas buvo toks: „Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje.“
Inga RuginienėIgnotas AdomavičiusKultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių