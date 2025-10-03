L. Kasčiūnas dėl kultūros ministro pasisakymų apie Krymą kreipėsi į VSD

„Dabartinės geopolitinės ir saugumo situacijos kontekste kyla abejonių, ar kultūros ministrui I. Adomavičiui dėl jo asmeninių savybių ar poelgių gali būti patikėta įslaptinta informacija, ar ji bus tinkamai apsaugota, ar jis sąžiningai vykdys asmens, kuriam išduotas leidimas, pareigas, nepažeis teisės aktuose įslaptintos informacijos apsaugai numatytų reikalavimų“, – dėstoma rašte VSD.
„Prašau patikrinti, ar kultūros ministro I. Adomavičiaus veiksmuose ar poelgiuose esama aplinkybių (...) dėl kurių kyla grėsmė patikėtos informacijos saugumui“, – pabrėžia politikas.
Be to, L. Kasčiūnas svarsto, kad kultūros ministro pasisakymai neatitinkame Vyriausybės programoje numatyto įsipareigojimo „toliau remti Ukrainos suverenitetą ir teritorijos vientisumą, sienų neliečiamumo principą“.
„Rusijos karo prieš Ukrainą, kuris kelia tiesioginę grėsmę visai Europai, kontekste, atsakymas į tokį klausimą dažnai parodo asmens principinę vertybinę poziciją Rusijos agresyvių veiksmų kaimyninių valstybių atžvilgiu“, – dėstė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vicepirmininkas.
„Lietuva tvirtai ir nuosekliai remia nuo Rusijos karinės agresijos besiginančią Ukrainą. Todėl kultūros ministro I. Adomavičiaus vengimas atsakyti į viešai jam užduotą minėtą klausimą kelia klausimų, ar jo kaip XX Vyriausybės nario principinės pozicijos atitinka XX Vyriausybės programoje įtvirtintą įsipareigojimą ir toliau remti Ukrainos suverenitetą“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, bendruomenės nepasitenkinimo sulaukęs „aušrietis“ I. Adomavičius sakė, jog klausimai apie tai, kam priklauso Rusijos aneksuotas Krymas, yra provokuojantys. Interviu naujienų portalui „Lrytas“ politikas tvirtino nenorįs kalbėti šiais klausimais. Tačiau netrukus po interviu ministras savo poziciją patikslino.
Tačiau atsakyti, kaip įsivaizduoja ir ką jam reiškia Ukrainos pergalė, politikas vengė atsakyti.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Dėl situacijos Kultūros ministerijoje Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) penktadienį nutarė sušaukti koalicinės tarybos posėdį.