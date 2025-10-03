Po I. Adomavičiaus interviu Lrytas – trūkusi I. Ruginienės kantrybė: siūlys trauktis

I.Adomavičius, interviu su Lrytas žurnaliste metu paklaustas, kieno yra Krymas, atsakė taip: „Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“.
Paprašytas patikslinti savo poziciją, negalėjo to padaryti: „Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“.
Tiesa, po interviu ministras paprašė į klausimą atsakyti dar kartą. Jo atsakymas buvo toks: „Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje.“
Ministro negebėjimas iš pirmo karto atsakyti į tokį klausimą šokiravo ministrę pirmininkę I.Ruginienę. Skubiai sušauktoje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyboje penktadienį apsispręsta, kad ministrą reikia keisti.
Dėl šio klausimo penktadienį vakare šaukiama koalicinė taryba.
I.Adomavičių delegavusios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis portalui Lrytas pripažino, kad ministras iš karto turėjo sureaguoti griežčiau, o toks atsakymas, politiko manymu, jam gali brangiai atsieiti.
„Politiškai Ignui tikrai yra sudėtinga, sunku jam dabar bus, nes toks lapsus linguae (netyčinis kalbos apsirikimas, – Lrytas) ir platesnis nepaaiškinimas jam pačiam politiškai labai brangiai gali kainuoti“, – įvertino R.Žemaitaitis.
