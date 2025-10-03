Iš Prezidentūros – signalas dėl I. Adomavičiaus pareiškimų apie Ukrainą ir Krymą

„Tokia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario pozicija yra nesuprantama, nepriimtina ir kelianti pagrįstą klausimą, ar šis asmuo gali būti Vyriausybės nariu“, – komentare Eltai nurodė šalies vadovo patarėjas Tomas Beržinskas.
Kaip skelbta, penktadienį publikuotame naujienų portalo „Lrytas“ interviu ministras žurnalistės klausimą apie Krymą pavadino provokuojančiu – jis tvirtino nenorįs kalbėti šia tema. Tačiau netrukus po interviu ministras savo poziciją patikslino.
„Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“, – portalui „Lrytas“ sakė I. Adomavičius, paklaustas, kieno yra Krymas.
„Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“, – kartojo jis, perklaustas to paties klausimo.
„Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje“, – vėliau taisėsi ministras.
Penktadienio rytą diskutavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba nutarė sušaukti koalicinės tarybos posėdį.
„Posėdžiavusi LSDP valdyba atkreipia dėmesį į visuomenėje ir kultūros bendruomenėje kilusias abejones dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus darbo ir komunikacijos. Ministrui kėlėme didelius lūkesčius, todėl natūralu, kad šiuo metu kyla klausimų dėl jo veiklos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
