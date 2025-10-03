R. Žemaitaitis apie I. Adomavičiaus pasisakymus dėl Krymo: jam teks pasiaiškinti

„Aš nieko per daug nepasakysiu. Ignas turi pateikti pasiaiškinimą, nes visuomenei kilo klausimų, kaip čia yra, dėl ko yra ir panašiai. Tūkstantis klausimų. Kai kuriuos jis pamėgino atsakyti. Tai tam koalicija yra ir šaukiama. Darbotvarkė yra tokia – pabandyti išsiaiškinti, kas čia atsitiko“, – penktadienį Eltai sakė R. Žemaitaitis.
Tiesa, pats ministras posėdyje nedalyvaus, tad dėl „aušriečio“ pasisakymų teks aiškintis jo bendražygiams.
„Taip, pagrinde mudu (su Robertu Puchovičiumi – ELTA) ir aiškinsime. Vieni socdemai dėl savo ministrų aiškinasi, mes dėl savo aiškinamės“, – dėstė jis.
Vis tik, paklaustas, ką žada pasakyti socialdemokratų ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos kolegoms dėl I. Adomavičiaus pasisakymų ar ministerijoje kuriam laikui dingusių Ukrainos vėliavų, R. Žemaitaitis tiesiai neatsakė.
„Ką aš turiu pasakyti? Aš iš viso nieko nežinau. Vėliavas patys ministerijos specialistai paaiškino, kad nuėmė ir kad tai yra klaida, atsiprašė visuomenės. Tai čia ne ministro (kaltė – ELTA)“, – dėstė „aušriečių“ pirmininkas.
„Dėl Krymo – aš ir šiandien komentavau, kad tikrai politiškai gaus per ausį, aš net neabejoju, nes galėjo paprasčiau ir ūkiškai pasakyti, kaip yra. Pabandė jis diplomatiškai, kultūringai paaiškinti, kas yra. Po to išėjo papildomas jo pasiaiškinimas. Tai klausimas – kiek ten įtikino, kiek ten neįtikino tas pasakymas. Nesiimsiu, nevertinsiu, gerai ar blogai pasakė, kiek blogai pasakė. Čia neįvertinsiu“, – sakė jis.
Paklaustas, ar pastabų I. Adomavičius sulauks tik iš koalicijos partnerių ar ir iš savos partijos, R. Žemaitaitis leido suprasti, kad priekaištų politinės jėgos viduje nesama.
„Žmogus išėjo, paaiškino, kaip ten ir kur yra, nemačiau, kad jis būtų kitokios nuomonės, nei kad yra Vyriausybė. Bent jau aš tokios nuomonės negirdėjau, kad būtų kitokios“, – tepasakė parlamentaras.
Penktadienio rytą diskutavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba nutarė sušaukti koalicinės tarybos posėdį.
„Posėdžiavusi LSDP valdyba atkreipia dėmesį į visuomenėje ir kultūros bendruomenėje kilusias abejones dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus darbo ir komunikacijos. Ministrui kėlėme didelius lūkesčius, todėl natūralu, kad šiuo metu kyla klausimų dėl jo veiklos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraRusijos agresija
