R. Žemaitaitis ėmė tiesiogiai grasinti M. K. Čiurlionio menų mokyklai, įstaiga paskelbė atsaką

Kultūros atstovai iš įvairių regionų laužo bandymus paskleisti mitą neva apie aukštąją kultūrą kalbama tik Vilniuje, vis daugiau iniciatyvų ir svarbių renginių nusisuka nuo prezidento Gitano Nausėdos.
Penktadienį Lietuvoje ypač garsiai nuskambėjo ir pirmasis Kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus interviu portalui Lrytas – „Nemuno aušros“ atstovo pareiškimai apie Ukrainą ir Krymą žaibiškai virto skandalu.
Skandalų fone į puolimą perėjo „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Pastarasis skandalingai pagarsėjusios Rūtos Janutienės laidoje pirštu dūrė į Mikalojaus Konstantinio Čiurlionio menų mokyklą.
Į grasinimams prilygstančius pareiškimus jau sureagavo ir pati M.K.Čiurlionio menų mokykla.
Signalas – mokytojams ir direktoriui
R.Žemaitaitis laidoje pats sustabdė R.Janutienę ir pasakė, kad nori dar kai ką pridurti apie rugsėjo 25 dieną prie Prezidentūros vykusį kultūros bendruomenės protestą, kuriame buvo atvirai kalbama, kad „Nemuno aušra“ neturi nieko bendro su kultūra.
„Ką su Ignu atradome. Kadangi jis baigė čiurlionkę, jo vaikai mokosi čiurlionkėj, vyresnysis – penktoje klasėje. Dabar mobingą patiria vaikas, užgauliojimą. Jeigu nežinote, Čiurliono meno mokyklos, berods, dvyliktokai, kiek aš mačiau nuotraukas ir jų feisbuke žiūrėjau, jie piketavo. Aš tikrinau jų feisbukus. Žiūriu: čiurlionkė, čiurlionkė, čiurlionkė“, – aiškino R.Žemaitaitis.
Netrukus jis pasiuntė ir nedviprasmišką žinutę M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojams ir vadovui.
„Pamokų metu, kas gali leisti eiti piketuoti? Tai mokytojas gali sakyti, kad eitų piketuoti arba mokyklos direktorius. Tai vaikai tikrai papasakos. Čia mėnesio, dviejų mėnesių klausimas. Tada susitiksime su vaikų bendruomene, jų tėvais ir aš manau, kad jie mums pasakys labai daug įdomių dalykų – kaip mokytojas liepė, koks mokytojas liepė, nuo kokių pamokų buvo atleista ir tada prasidės, matyt, ir tarnybiniai, ir visi kiti dalykai. Aš net neabejoju“, – pareiškė R.Žemaitaitis.
Mokykla sureagavo
Penktadienį į tokius R.Žemaitaičio pareiškimus sureagavo ir M.K.Čiurlionio menų mokykla.
„Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pagrindinė misija visada buvo ir yra ugdyti būsimus profesionalius menininkus ir atsakingas, plačiai mąstančias asmenybes. Per aštuonis veiklos dešimtmečius išugdėme tūkstančius puikių savo šalies piliečių.
Pastaruoju metu mūsų mokyklos vardas viešojoje erdvėje minimas ir politinių procesų kontekste“, – rašoma mokyklos paskyroje feisbuke.
Čia pabrėžiama, kad mokykla elgiasi oriai ir santūriai – pagal teisinius dokumentus ir pedagoginę etiką.
„Esame dviejų kertinių laisvos, demokratiškos visuomenės ramsčių – švietimo ir kultūros – dalis, todėl jaučiame pareigą išreikšti poziciją. Nors visuomet džiaugiamės, kad mūsų absolventai sėkmingai save realizuoja įvairiose srityse, norime pabrėžti, kad svarbiausia ne mokyklos baigimo faktas, o įgytos vertybės ir asmeninė atsakomybė. Mums svarbu, kad asmenys, užimantys atsakingas pareigas, visų pirma būtų profesionalūs, kompetentingi ir gerai išmanantys sritį, už kurią atsako.
Stebėdami bendrąsias pastarojo laikotarpio tendencijas, suprantame kylantį susirūpinimą dėl šalies kultūros ateities. Kultūra yra pamatinė valstybės kasdienio kūrimo dalis. Tai terpė, kurioje gyvena, bręsta ir savo talentą realizuoja daugybė žmonių, įskaitant ir mūsų ugdytinius, todėl jos nepriklausomumas, profesionalumas ir moralinė stiprybė yra ypatingai svarbūs.
Kaip Lietuvos piliečius ugdanti įstaiga, vertiname ir išsakome nuogąstavimus dėl žodžio laisvės, demokratijos išsaugojimo bei puoselėjimo – laisvos, gyvybingos dabarties ir mūsų valstybės ateities pamato“, – skelbė M.K.Čiurliono menų mokykla.
Įspėjamasis streikas „Tai gali būti paskutinis kartas“ vyks spalio 5 dieną, sekmadienį.