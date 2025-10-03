Užsienio reikalų ministerijoje darbą pradeda 3 viceministrai

Viceministrė Audra Plepytė darbą Užsienio reikalų ministerijoje pradėjo 1994 m. A. Plepytė yra buvusi Lietuvos ambasadore JAV, Nuolatinėje atstovybėje Jungtinėse Tautose ir Ispanijoje. Diplomatė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, Norvegijos Karališkojo ordino „Už nuopelnus“ Karininko kryžiumi, 2025 m. gavo Ukrainos Nacionalinės informacinės tarnybos apdovanojimą. A. Plepytė Vilniaus universitete yra baigusi tarptautinių santykių bei filosofijos, Oksfordo universitete – diplomatinių santykių studijas. Viceministrė A. Plepytė kuruos transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo klausimus.
Viceministras Sigitas Mitkus diplomatinėje tarnyboje dirba kone trisdešimt metų. Diplomatas dalyvavo derybose dėl Lietuvos narystės ES, dirbo Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patarėju, Europos Sąjungos departamento direktoriaus pavaduotoju ir direktoriumi, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktoriumi, vadovavo Lietuvos delegacijai derybose dėl narystės EPBO Finansų rinkų, Draudimo ir Privačių pensijų komitetuose, ėjo Prezidento Gitano Nausėdos patarėjo užsienio politikos klausimais pareigas. S. Mitkus yra Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto magistras, stažavosi Paryžiaus Nacionalinėje administravimo mokykloje. Jis kuruos ES politikos formavimą ir įgyvendinimą, santykius su ES institucijomis.
Viceministras Vidmantas Verbickas turi beveik trisdešimties metų patirtį diplomatinėje tarnyboje. Diplomatas specializuojasi ekonominės diplomatijos, ekonominio ir energetinio saugumo klausimuose, koordinavo JAV veikiančių Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulatų, verslo institucijų, turizmo atstovybių, garbės konsulų ir diasporos narių tinklą, kurio tikslas – bendradarbiauti skatinant Lietuvos eksportą, pritraukiant užsienio investicijas, stiprinant ekonominius ryšius ir populiarinant Lietuvos įvaizdį užsienyje. V. Verbickas dirbo Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Varšuvoje, Čikagoje, Minske. Diplomatas Kauno technologijos universitete yra baigęs inžinerijos ir vadybos studijas, stažavosi Ispanijos komercinių studijų centre Madride, Ekonominio planavimo agentūros Ekonominių tyrimų institute Japonijoje. Viceministras V. Verbickas kuruos ekonominės diplomatijos ir ekonominio saugumo klausimus.
Užsienio reikalų ministerijos kanclerės pareigas ir toliau eis Aistė Stakėnienė. Ji dirbo Valstybės saugumo departamento valdybos viršininke, atsakinga už personalą ir finansus, prieš tai vadovavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui. A. Stakėnienė yra Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto vadybos ir verslo administravimo bakalaurė ir personalo vadybos magistrė.
Užsienio reikalų ministerija (URM)viceministraiAudra Plepytė
