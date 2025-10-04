A. Gelūnas prabilo apie tai, kas šiuo metu vyksta Kultūros ministerijoje: „Padėtis rimtėja“

Kultūrininkai akcentuoja, kad koalicijos lyderiai yra neteisūs, jei mano, jog dabar viskas nurims, nes I.Adomavičiaus nuėmimas nebuvo jų tikslas.
„Mes pabrėžiame, kad nuo pat pradžių nekalbėjome apie asmenybę, nekalbėjome apie asmenį. Man tikrai nepatiko, kai ponas Adomavičius buvo užgauliojamas, komentuojama jo išvaizda. Tai – tikrai bjauru, mes su tuo nesutinkame. Čia – ne apie asmenį, o apie partiją, kuri prisistatė ir vis grėsmingiau prisistato kaip grėsmė ne tik kultūrai, bet ir visai valstybei“, – LRT televizijoje šeštadienį kalbėjo Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.
Jis atkreipė dėmesį, kad padėtis su kiekviena diena tik rimtėja.
„Žinote, kol mes kalbame, matyt, „Nemuno aušros“ žmonės ir toliau krečia Kultūros ministerijos archyvą, ypač audito rezultatus, įvairius dokumentus, terorizuoja darbuotojus...
Taip kad čia pasidžiaugti, kad atsistatydino žmogus, kuris turbūt nė akimirkos nekėlė pasitikėjimo kultūros bendruomenei, yra mažas džiaugsmas. Grėsmė išlieka. Padėtis rimtėja. Yra rengiamasi scenarijams, kurie įvyko Slovakijoje, Vengrijoje ir Sakartvele. Mes turime tai suvokti“, – patikino A.Gelūnas.
Panašiai kalbėjo ir režisierius Karolis Kaupinis.
„Reikia nustoti kalbėti eufemizmais ir suprasti, kas yra tikrasis įtakos agentas, kokiais būdais jis veikia. Mes tą labai gerai matome. Mes matome, kad ministro kandidatūra yra prisidengimas, šydas klouno, kuris ateis ir nieko nesusivoks. Yra aiškiai pasiruoštas planas ir jis veikia labai labai greitai, ir labai tiksliai. Dėl to mes turime veikti dar tiksliau ir dar greičiau“, – LRT televizijoje pasisakė jis.
„Aš dar kartą kartoju, kad Kultūros ministerijoje šiuo metu yra žmonės, kurie rausiasi panašiai, kaip Vilniaus kultūros sostinės metu, kai reikėjo diskredituoti šitą europinį renginį, buvo traukiami visokie dokumentai, maišomi su melais. Atkreipkite dėmesį, kad visame pasaulyje pavojingos Kremliaus komunikacijos pagrindas yra melas. Į 90 proc. melo įmaišai 10 proc. tiesos ir gaunasi 100 proc. melo, kuris labai labai kenkia, veikia kaip nuodai“, – papildė A.Gelūnas.
Beje, K.Kaupinis taip pat priminė Remigijaus Žemaitaičio pareiškimą apie protestuojančius Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivius.
„Tai yra fašistinė retorika. Nustokime minkštinti šituos žodžius. Ateina fiureris, kuris nori ateiti iki mokyklų, iki gimnazijų ir pravesti instruktažą, kaip reikia elgtis ir kas bus, jeigu tu nepaklusi. Tai yra grynosios jėgos, brutalios galios įvedinėjimas į valstybę, kaip funkcionavimą. Tai yra demokratinių pamatų plovimas“, – pareiškė režisierius.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
„Ką su Ignu atradome. Jeigu nežinote, Čiurliono meno mokyklos, berods, dvyliktokai, kiek aš mačiau nuotraukas ir jų feisbuke žiūrėjau, jie piketavo. Aš tikrinau jų feisbukus. Žiūriu: čiurlionkė, čiurlionkė, čiurlionkė“, – pareiškė R.Žemaitaitis.
Netrukus jis pasiuntė ir nedviprasmišką žinutę M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojams ir vadovui.
„Pamokų metu, kas gali leisti eiti piketuoti? Tai mokytojas gali sakyti, kad eitų piketuoti arba mokyklos direktorius. Tai vaikai tikrai papasakos. Čia mėnesio, dviejų mėnesių klausimas.
Tada susitiksime su vaikų bendruomene, jų tėvais ir aš manau, kad jie mums pasakys labai daug įdomių dalykų – kaip mokytojas liepė, koks mokytojas liepė, nuo kokių pamokų buvo atleista ir tada prasidės, matyt, ir tarnybiniai, ir visi kiti dalykai. Aš net neabejoju“, – rėžė „aušrietis“.
Remigijus ŽemaitaitisIgnotas AdomavičiusKultūros ministerija
