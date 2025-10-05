Meteorologiniai balionai pastebėti ne tik virš Vilniaus oro uosto: jų iš Baltarusijos šiąnakt atskrido net 25

Kaip skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), Lietuvos oro erdvę iš viso pažeidė 25 meteorologiniai oro balionai, į šalį įskridę iš Baltarusijos.
Balionai užfiksuoti laikotarpyje nuo spalio 4 d. 20.46 val. iki spalio 5 d. 04.38 val.
13-14 jų – Vilniuje bei Vilniaus apskrityje. Du – virš Vilniaus oro uosto.
Nors šiuo metu informacija dėl oro balionų dar yra tikslinama, pasak NKSC atstovo Dariaus Butos, greičiausiai juos iš Baltarusijos pusės paleido kontrabandininkai.
„Įprastai šiuos meteorologinius balionus leidžia kontrabandininkai. Jei vėjo kryptis yra palanki, tai jų skaičius gali siekti dešimtis“, – LRT Radijui sekmadienį sakė NKVC atstovas.
Kaip skelbta, naktį, pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai. Oro erdvė buvo atidaryta 4.50 val.
LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas sekmadienio rytą informavo, kad laikini apribojimai sutrikdė 30 suplanuotų skrydžių.
„Dėl šių laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – dalis jų buvo atšaukti. Iš viso apribojimai palietė apie 30 skrydžių ir beveik 6 tūkst. keleivių“, – nurodė LTOU atstovas.
