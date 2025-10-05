Panevėžys prisijungė prie visos Lietuvos kultūros streiko

Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Panevėžio kultūros bei meno atstovai – protesto vieta mieste tapo Senvagės sala.
Visoje šalyje nuo Akmenės iki Druskininkų, nuo Klaipėdos iki Zarasų surengtuose įspėjamojo streiko renginiuose 14 valandą nuskambėjusi „Jūra“ tapo simboliniu protesto himnu ir įspėjamąja sirena.
Streiko dalyviai skaitė Kultūros protesto asamblėjos manifestą „Tai gali būti paskutinis kartas“, kuriame pabrėžiama laisvos kūrybos ir demokratijos svarba bei kviečiama ginti kultūros nepriklausomumą nuo politinių įtakų.
Panevėžyje – protesto epicentras Senvagės saloje
Panevėžyje protesto epicentru tapo Senvagės sala. Čia susirinko miesto kultūros įstaigų darbuotojai, kūrėjai ir gyventojai, išreikšdami palaikymą visos Lietuvos kultūros bendruomenės pozicijai.
Kaip sakė vienas iš pagrindinių renginio iniciatorių, teatro „Menas“ vadovas Anupras Jucius, panevėžiečiai nusprendė protestuoti kūrybiškai – ne stabdydami veiklą, o ją atverdami žmonėms.
„Neketiname streikuoti taip, kad sustotume. Priešingai – dirbsime dar intensyviau. Norime parodyti, kad kultūra gyva ir ją menkinti ar politizuoti – klaida“, – kalbėjo A. Jucius.
Jo teigimu, protestas nėra nukreiptas prieš konkrečius asmenis, o prieš patį sprendimą kultūros politiką paversti derybų objektu.
„Mūsų pagrindinė žinutė aiški – kultūros sritis negali būti atiduota politinei jėgai, kurios vieši pareiškimai nesuderinami su demokratijos ir laisvės vertybėmis“, – teigė teatro „Menas“ vadovas.
Panevėžys – kultūra, kuri nesustoja
Pasak A. Juciaus, šis streikas – tai ne vienos dienos akcija, o ilgalaikio kultūros bendruomenės susitelkimo pradžia.
„Tai lūžio momentas. Tikimės, kad Kultūros ministerijos portfelis bus sugrąžintas profesionalams, o kultūros politika liks kūrėjų, ne partijų rankose“, – sakė jis.
Panevėžio menininkai ir kultūros darbuotojai streiko metu organizavo įvairias veiklas – rengė pasirodymus, kūrybines dirbtuves, atviras diskusijas.
A. Jucius pabrėžė, kad šis protestas parodė: „Kultūra nėra tik didmiesčių reikalas. Panevėžys visada buvo gyvas miestas – su teatrais, bibliotekomis, bendruomenėmis. Todėl šiandien sakome garsiai – kultūra yra mūsų visų atsakomybė.“
Protestai visoje Lietuvoje
Visoje šalyje sekmadienį vyko dešimtys protesto renginių.
Vilniuje prie MO muziejaus menininkai su šokio teatru „Low Air“ surengė judesio performansą, prie Seimo vyko protestas „klyksmu“, o Kaune ir Klaipėdoje – eitynės, meninės akcijos ir pasirodymai.
Po „Jūros“ atlikimo sostinėje į susirinkusiuosius kreipėsi dainininkas Andrius Mamontovas, raginęs prezidentą Gitaną Nausėdą ir valdžią imtis ryžtingų sprendimų. Aktorė Nelė Savičenko pabrėžė, kad kultūros bendruomenė prašo iš politikų kompetencijos ir atsakomybės.
Kultūros bendruomenė: „Tai protestas už kultūrą“
Kultūros bendruomenės atstovai teigia, kad sprendimas Kultūros ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“ kelia pavojų žodžio laisvei, kovai su dezinformacija ir demokratinėms vertybėms.
Nors ministras Ignas Adomavičius penktadienį atsistatydino, protesto dalyviai sako tęsiantys akcijas, kol bus pakeistas pats politinis sprendimas.
„Tai nėra protestas prieš konkretų žmogų – tai protestas už kultūrą. Už teisę dirbti laisvai ir atsakingai“, – pabrėžė A. Jucius.
Panevėžys – tarp kultūros judėjimo lyderių
Panevėžys šiuo protestu dar kartą parodė, kad regionai yra neatsiejama šalies kultūrinio gyvenimo dalis.
Miesto kultūros bendruomenė įrodė, jog geba ne tik reaguoti į politinius sprendimus, bet ir telkti visuomenę, kalbėti kūryba ir vienybe.
„Kultūra – mūsų valstybės pamatas. Ir Panevėžys šiandien tai dar kartą įrodė“, – sakė teatro „Menas“ vadovas A. Jucius.