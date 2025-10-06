Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė ir G. Nausėda sutarė dėl atstovavimo EVT: šiuo klausimu šalies vadovai nuolat konsultuosis

2025 m. spalio 6 d. 12:51
Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė sutarė nuolat konsultuotis dėl to, kas turėtų atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdžiuose, sako ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Be to, pasak jo, neatmetama, kad naujoji premjerė galėtų dalyvauti EVT neformaliuose formatuose.
„Inga Ruginienė, dar būdama kandidatė į premjero postą, vieno susitikimo su prezidentu metu yra kalbėjusi apie Lietuvos atstovavimą Europos Vadovų Taryboje. Dėl šio klausimo šalies vadovai yra sutarę nuolat konsultuotis“, – komentuodamas praėjusioje kadencijoje ginčus tarp Vyriausybės ir Prezidentūros sukėlusį klausimą Eltai teigė I. Dobrovolskas.
„Taip pat neatmetamas ir ministrės pirmininkės dalyvavimas EVT neformaliuose formatuose“, – akcentavo jis.
Tuo metu socialdemokratas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas tikina, kad šiuo metu EVT darbotvarkėje dominuoja su gynyba, Ukraina ir užsienio politika susiję klausimai. Todėl, pasak jo, ši prerogatyva tektų prezidentui.
„Čia ir yra didžiausia problema, kad nėra apibrėžta, kas yra ta EVT, kas tas vadovas. (...) Buvo sutarta, kai bus ūkiniai, išimtinai Vyriausybės kompetencijos klausimai – atstovaus ministrė pirmininkė“, – Eltai teigė R. Motuzas.
„Paliekama prezidentui, toks yra susitarimas“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad diskusijos dėl atstovavimo EVT tęsėsi visą praėjusią Seimo kadenciją. Dabartine tvarka nepatenkinti konservatoriai ragino sudaryti galimybę Lietuvai šiame europiniame formate atstovauti ir Vyriausybės vadovui, priklausomai nuo ES viršūnių aptarinėjamų temų. Tačiau prezidentas šias iniciatyvas pavadino netoleruotinomis ir nepriimtinomis.
Šį klausimą išspręsti buvo pasiūlyta priimant atstovavimą EVT reglamentuojantį įstatymą. Visgi, vėliau nuo šios iniciatyvos buvę valdantieji atsitraukė.
Tuo metu iš premjero pareigų atsistatydinęs Gintautas Paluckas Premjeras Gintautas Paluckas nematė poreikio keisti šiuo metu galiojančią atstovavimo EVT tvarką.
Inga Ruginienė Gitanas Nausėda Europos Vadovų Taryba
