„Klaida nėra ištaisyta“: iš kultūrininkų – žinia dėl protestų

„Mes tęsime protestą, kurį inicijavo kultūros bendruomenė. Protestas tęsiasi, klaida nėra ištaisyta. Draugystė su politikais, kurie šią situaciją sukūrė, ir toliau pristabdyta. Nematome galimybės draugauti“, – pirmadienį spaudos konferencijoje teigė kino prodiuserė, kino studijos „Just a Moment“ vadovė Dagnė Vildžiūnaitė.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
Kultūros ministerijaNemuno aušraRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių