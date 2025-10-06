Iš socialdemokratų – įspėjimas R. Žemaitaičiui „pasiploninti“ liežuvį

Anot parlamentarės, nors protesto dalyvių išsakomi reikalavimai diskutuotini, dialogas turi būti „civilizuotas“.
O. Leiputė nepriimtinais vadina ir R. Žemaitaičio grasinamojo pobūdžio pasisakymus, adresuotus Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai.
„Raginame kolegą R. Žemaitaitį pasiploninti liežuvį. Jis turėtų suprasti, kad tokia agresyvi jo laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo ir įtampų sprendimo. Mums tokia retorika visiškai nepriimtina“, – pranešime cituojama O. Leiputė.
Socialdemokratė ragina „civilizuotai“ diskutuoti apie politinius iššūkius.
„Sprendžiame sunkius uždavinius. Jau girdime ir ekspertų vertinimų, kad socialdemokratų vedamos koalicijos tapatinimas su „grėsme“ yra tiesiog neadekvatus, o reikalavimai dėl „Nemuno aušros“ – ultimatyvūs. Tačiau dialogas su nerimą reiškiančiais visuomenės nariais turi būti ramus, racionalus, orientuotas į įtampos deeskalavimą. Raginame R. Žemaitaitį nekaitinti situacijos“, – cituojama Seimo vicepirmininkė, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos seniūnė O. Leiputė.
Pirmadienį transliuotoje radijo laidoje Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė išsakė nuomonę, kad kultūrininkų protesto organizatorių reikalavimai stokoja adekvatumo ir yra atitrūkę nuo realybės.
Ji taip pat teigė, kad palyginimai su Vengrija, Slovakija ar kitomis šalimis yra nepagrįsti, o ligšiolinis valdančiosios koalicijos darbas nerodo, kad esama kokių nors grėsmių.
„Atėjusi nauja valdžia realiai padidino finansavimą krašto apsaugai, ... objektyviai žiūrint į tuos sprendimus, kurie buvo padaryti, ... kiek su kolegomis bendravom politologais, tai, tiesą sakant, beveik vieningai sutariam tuo klausimu, kad čia tokia drama sukelta yra neadekvati realybei .... Reikia truputėlį atšalti ir įjungti sveiką protą, racionalų mąstymą, sumažinti emocijų lygį, ir galbūt įtraukti į diskusijas daugiau žmonių ne iš savo burbulo ir pasitikrinti, ar tikrai tos veikimo formos ir kitiems žmonėms atrodo sveikai ir normaliai“, – apie kultūrininkų protestą sakė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė A. Ramonaitė.
