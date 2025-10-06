Išplatino atvirą laišką G. Nausėdai ir I. Ruginienei: kandidatams siūlo užduoti 5 klausimus

Pateikiame visą laiško tekstą.
Gerbiamas Lietuvos Respublikos prezidente ir gerbiama premjere,
„Blue/Yellow“ jau daugiau nei dešimtmetį dirba telkiant lietuvių paramą Ukrainos kovai su agresoriumi. Mes nė karto neturėjome abejonių, kad Lietuvos valstybės pozicija, išreiškiama per aukščiausių valstybės pareigūnų strategines kryptis, darbus ar pasisakymus, susvyruotų ar keistųsi šiuo Lietuvai itin svarbiu klausmu. Priešingai, Lietuva rodo pavyzdį Europai, kaip svarbu padėti Ukrainai įvairiais būdais.
Tačiau pastarųjų dienų politiniai įvykiai parodė, kad kai kurios vertybės, kurios mums atrodė savaime suprantamos, vis dar turi būti aiškiai įvardijamos. Skiriant ministrus ar kitus aukštus valstybės pareigūnus, mes tikimės, kad bus aiškiai patikrinta jų pozicija svarbiausiais geopolitiniais klausimais. Manome, kad tai šiuo metu gyvybiškai svarbu Lietuvai.
Paprasčiausias būdas sužinoti tokią poziciją – paklausti. Mūsų rekomenduojami penki klausimai būtų tokie:
Kam priklauso Krymas?
Ar Lietuva turi finansiškai ir kitomis priemonėmis remti Ukrainos kovą už savo laisvę?
Ar Ukraina ateityje turėtų būti priimta į ES ir NATO?
Ar Lietuvos bei Europos Sąjungos sankcijos Rusijai bei Baltarusijai turėtų būti griežtinamos?
Ar Lietuvos gynybos finansavimas turėtų būti didinamas bent iki planuojamų 5 proc. nuo Lietuvos BVP?
Šiuo viešu kreipimusi norime paraginti tiek premjerę, tiek prezidentą, kad ateityje skiriant atsakingus asmenis šie klausimai būtų užduodami tiesiogiai ir nedviprasmiškai. Manome, kad ne tik mums svarbu, kad tie, kas priima sprendimus, aiškiai suprastų ir palaikytų Lietuvos politines vertybes Ukrainos ir mūsų šalies saugumo atžvilgiu.
Blue/Yellow
