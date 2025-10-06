KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos duomenimis, rugsėjo 30 d. dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti dviejų orlaivių AN-12, kurie skrido iš žemyninės Rusijos dalies į Kaliningrado sritį. Rusų lėktuvai skrido su įjungais radiolokaciniais atsakikliais, be skrydžio planų, radijo ryšį su Regioninių skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.
Rugsėjo 30 d. sąjungininkų lėktuvai taip pat kilo atpažinti orlaivio AN-72, skridusio tarptautine oro erdve iš Kaliningrado į žemyninę Rusiją. Rusiškų lėktuvų radiolokaciniai atsakikliai buvo įjungti, orlaiviai skrido be skrydžio planų, tačiau radijo ryšį su RSVS palaikė.
Tą pačią dieną NATO naikintuvai skrido atpažinti keturių SU-30 ir dviejų MIG-31 orlaivių, kurie skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į žemyninę Rusiją. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.
Sąjungininkai taip pat kilo atpažinti vieno orlaivio SU-35, skridusio iš Kaliningrado srities ir atgal. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio ir skrydžio plano, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.
Spalio 1 d. NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti vieno orlaivio SU-24MR, kuris skrido tarptautine oro erdve iš žemyninės Rusijos ir atgal. Rusijos lėktuvas skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio ir skrydžio plano, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.
