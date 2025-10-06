Lietuvos oro edvę pažeidus meteorologiniams balionams – I. Ruginienės žinia gyventojams

Todėl, premjerės komentarą žiniasklaidai perdavęs patarėjas pažymi, kad į Lietuvos teritoriją įskrendant dešimtims tokių objektų šalies gyventojai turėtų išlikti ramūs.
„Premjerė pabrėžia, kad šių balionų gabenimas yra kontrabanda, o ne priešiškų jėgų provokacijos, todėl ragina visus išlikti ramiais. Lietuvos sienos yra gerai saugomos, o kontrabandininkai nuolat ieško naujų būdų jas apeiti. Situacija yra kontroliuojama, todėl papildomų priemonių imtis šiuo metu nėra būtinybės“, – raštu atsiųstuose atsakymuose žiniasklaidai nurodė I. Dobrovolskas.
Pasak jo, svarbiausia, jog oro balionai buvo pastebėti, nustatyta, jog jie kirto Lietuvos oro erdvę – dalis jų jau rasta, kitų paieška tęsiama, taip pat sulaikomi įtariamieji. Premjerės manymu, svarbu surasti kuo daugiau tokių balionų, kad kontrabandos gabenimas nebūtų naudingas nusikaltėliams.
ELTA primena, kad iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto. Iš 25 balionų rasti 8. Įtariama, kad jais galėjo būti gabenamos kontrabandinės cigaretės.
Sekmadienį į Lietuvą įskrido dar penki balionai, kuriomis buvo, kaip įtariama, gabenamos cigaretės.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius po šių įvykių prakalbo apie tai, kad reiktų griežtinti atsakomybę už disponavimą kontrabandinėmis cigaretėmis.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Baltarusija
