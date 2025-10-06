M. Sinkevičius – apie valios trūkumą dėl „aušriečių“: „Gal to chaoso kažkas ir pageidauja?“

„Nesame mes nei kažkaip reketuojami, nei terorizuojami. Mes kalbamės. Bet sakau – nesuniveliuokime visko į vieną paprastą klausimą. Čia yra kai kurie labai sudėtingi klausimai. Ir pasakyti, kad tik valios trūkumas socdemams kažko neleidžia – taip nėra“, – pirmadienį LRT radijui sakė M. Sinkevičius.
„Matykime daugiau nei kultūros laukas, girdėkime visuomenės lūkesčius, bet supraskime, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų realizuojama. Ir ar mes neįklimptume į dar didesnį chaosą. O gal to chaoso kažkas ir pageidauja?“ – samprotavo jis.
M. Sinkevičius pabrėžė, kad LSDP galvoja apie valstybės stabilumą, todėl negali priimti skubotų sprendimų. Pasak jo, darbas mažumos Vyriausybėje ar pirmalaikiai Seimo rinkimai, veikiausiai, būtų dalies trokštamas scenarijus. Tačiau, Jonavos mero vertinimu, tai socialdemokratams brangiai kainuotų.
„Kai kas turbūt ir svajotų apie tokį kelią ir sakytų „čia tai socdemai šaunuoliai“. Ir už tą šaunuolių pasirinktą kelią dabar frakcija perpus arba trečdalis beliktų, nes jūs nusipelnėte“, – scenarijus braižė jis.
Politiko teigimu, atliepti protestuojančios kultūros bendruomenės reikalavimus ir iškeisti šiuo metu „aušriečiams“ priklausančią Kultūros ministeriją su kita – nėra paprasta, tokie procesai nėra greiti.
„Kai kurie dalykai tiesiog nevyksta taip, kad spragtelėjus pirštus imame ir padarome ministerijų rokiruotes ir kas savaitę po rokiruotę. Na, taip gyvenime nevyksta turbūt ir kultūrininkai supranta“, – dėstė LSDP vadovas, pažymėdamas, kad jokių koalicijos partnerių susitarimų dėl galimų mainų nėra.
Vis tik, jeigu valdančiojoje daugumoje dirbančios partijos ir sutartų vėl mainytis ministerijomis, kiltų klausimas – ką „aušriečiams“ atiduoti už Kultūros ministeriją.
„Nėra taip paprasta nuspręsti, ką į ką išmainome. Tai ką dabar – sakyti sveikatą (Sveikatos apsaugos ministeriją – ELTA)? O sveikatos darbuotojai negali sukilti lygiai taip pat kaip kultūros darbuotojai? Galime užsukti tokį ciklą, kuris yra never ending story, pasaka be pabaigos“, – įspėjo jis.
Todėl, apibendrindamas akcentavo M. Sinkevičius, apie susiklosčiusią situaciją LSDP taryba diskutuos šeštadienį vykstančio posėdžio metu.
„Ką darysime? Darysime paprastą dalyką, ką darėme spręsdami dėl šios koalicijos, dėl kurios esame kritikuojami. Spalio 11 d. mes susirenkame visa bendruomenė, partijos taryba (...) ir diskutuosime, ką mes darome“, – sakė socialdemokratams vadovaujantis Jonavos meras.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
