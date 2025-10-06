Prasideda nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos

Antrus metus vyksiančias pratybas koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šių pratybų Vymetu bus tikrinama, kaip valstybės institucijos yra pasiruošusios veikti mobilizacijos metu.
„Tai yra ir gyventojų evakuacija, ir jų aprūpinimas maistu, paskui, kaip mes užtikriname veiklos tęstinumą, jeigu yra tam tikras tiekimo sutrikimas – ar tai būtų elektra, ar tai būtų ryšiai, ar tai būtų logistika, kuras ir panašūs dalykai“, – LRT Radijui pirmadienį kalbėjo V. Vitkauskas.
„Pagrindinis mūsų uždavinys yra užtikrinti tarpinstitucinę sąveiką, kaip mes veikiame išvien, kai yra kažkas, kas trikdo mūsų veiklą. Kitas labai svarbus dalykas – kaip mes kartu bendradarbiaujame su mūsų kariuomene, kaip užtikriname viso civilinio sektoriaus gyvybingumą, kad nereikėtų blaškyti kariuomenės nuo jo pagrindinės užduoties – ginti savo šalį“, – pabrėžė NKVC vadovas.
„Vyčio skliauto“ pratybų metu bus testuojami institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių veiksmai bei sąveika konvencinių ir grėsmių akivaizdoje.
Institucijos turės ne tik spręsti saugumo aplinkos iššūkius, bet ir tuo pat metu rengti reikalingus sprendimus valstybės gynybai bei priimančios šalies paramos vykdymui užtikrinti.
Numatoma, kad spalio 7 – 8 dienomis bus praktiškai treniruojama gyventojų evakuacija iš Vilniaus geležinkelio stoties į kitas Lietuvos savivaldybes.
Be to, pratybose „Vyčio skliautas“ numatomas veiksmų oro pavojaus atveju testavimas. Jis apims Lietuvos pajėgumų identifikuoti ir eliminuoti ore kylančias grėsmes įvertinimą bei Lietuvos kariuomenės, VSAT, VAT, PD ir kitų institucijų sąveikos algoritmų testavimą.
Taip pat bus testuojamas visuomenės gyventojų perspėjimas ir informavimas. Mokymų tikslais bus įjungiamos perspėjimo sirenos, siunčiamas Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos pranešimas, vykdoma komunikacija žiniasklaidos priemonėse.
Taip pat bus vertinamas ligoninių pasirengimas vykdyti šių įstaigų persitvarkymą į mobilizacijos režimą. Be to, pratybų metu numatoma testuoti gydymų įstaigų veiklos tęstinumą užtikrinant paslaugas gyventojams sparčiai besikeičiančioje saugumo aplinkoje.
Tuo pačiu verta atkreipti dėmesį, kad pratybų „Vyčio skliautas“ metu bus treniruojamas ir komendantūrų tinklas. Jų vienetai pratybų metu praktiškai vykdys gyvybiškai svarbias funkcijas užtikrinančios infrastruktūros objektų apsaugą.
Pratybose dalyvaus Vyriausybės kanceliarija, visos ministerijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas, Valstybės saugumo departamentas (VSD), kariuomenės Gynybos štabas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos bankas bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kurie visi kartu sudaro Valstybės mobilizacijos operacijų centrą (VMOC).
Be minėtų institucijų, pratybose taip pat dalyvaus visos 60 savivaldybių administracijų bei kitos institucijos ir įstaigos, turinčios mobilizacinių užduočių.
Taip pat numatytų užduočių vykdymui bus pasitelktos ir nevyriausybinės organizacijos. Pratybose dalyvaus Šiaulių sąjunga, „Raudonasis kryžius“, „Caritas“, „Maisto bankas“, „Maltos ordinas“. Lietuvos diasporą užsienyje pratybose atstovaus Pasaulio lietuvių bendruomenė.
Be to, sąveiką su valstybės institucijomis krizių akivaizdoje testuos ir keturi didieji maisto prekybos tinklai „Maxima“, Rimi“, „Lidl“ ir „Iki“.
Numatoma, kad pratybose dalyvaus apie 1,2 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1 tūkst. savanorių.
mobilizacijos pratybosKrizių valdymo centrasVilmantas Vitkauskas
Rodyti daugiau žymių