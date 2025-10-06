Prezidentūra neatmeta – bus dar vieni ministerijų mainai

„Sprendimų, turbūt, gali būti keletas. Kokį pasirinks koalicija – man sunku pakomentuoti. Bet jeigu taip žvelgiant iš šono, tai neatmestina ir tai, kas šiek tiek girdisi – tai dar vieni mainai. Nežinau, ar tai yra gerai, ar blogai“, – pirmadienį LRT radijui sakė P. Baltokas.
„Gali būti galbūt ir nepartinis kandidatas, kaip yra tikrai buvę kultūros lauke. Tai tų sprendimų ir opcijų, matyt, kalbantis atsiras ir daugiau“, – nurodė jis.
Kaip skelbta, valdančiosios koalicijos sutartyje buvo numatyta, kad Kultūros ministerija atitenka socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamų kandidatų į energetikos ministrus, minėtos ministerijos buvo išmainytos. Toks sprendimas papiktino kultūros bendruomenę – reikalaujama, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Vis tik, pasak koalicijos lyderių, kol kas apie dar vienus ministerijų mainus nėra kalbama.
Praėjusią savaitę „aušriečių“ kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui nusprendus atsistatydinti, pasak P. Baltoko, buvo žengtas žingsnis padėties stabilizavimo link.
„Praėjusią savaitę nutiko turbūt pirmasis žingsnis link padėties stabilizavimo galimybių – t. y., kultūros ministras atsistatydino ir manau, kad dabar turėsime ir daugiau laiko, ir daugiau galimybių tą klausimą vienokiu ar kitokiu būdu išspręsti. Tai tikrai reikia vertinti kaip pirmąjį rimtą Vyriausybės žingsnį link dialogo, ieškant problemos sprendimo“, – kalbėjo šalies vadovo vyriausiasis patarėjas.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
