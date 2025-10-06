Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Rasta daugiau nei 10 savaitgalį į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių balionų

2025 m. spalio 6 d. 08:18
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jau pavyko surasti daugiau nei 10 į Lietuvą iš Baltarusijos teritorijos įskridusių meteorologinių oro balionų.
Daugiau nuotraukų (1)
Taip pat, pasak jo, operacijos metu sulaikyta dalis įtariamųjų.
„Yra šiek tiek daugiau (rasta – ELTA) – dabar dešimt, vyksta aktyvūs policijos veiksmai, vyksta tam tikros paieškos. Žinau, kad yra sėkmingų žinių apie tą operaciją“, – LRT Radijui pirmadienį sakė V. Vitkauskas.
Daugiau detalių apie operaciją ir sulaikytus asmenis NKVC vadovas neatskleidė.
Tokia yra pirminė informacija, bet turime palaukti, nes yra procesas, policija dirba savo darbą. Šitoje vietoje labai svarbu nepakenkti tyrimui“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė iš viso 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto.
Visi meteorologiniai balionai į Lietuvą įskrido iš Baltarusijos teritorijos.
ELTA primena, kad pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai. Oro erdvė buvo atidaryta 4.50 val.
LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas sekmadienio rytą informavo, kad laikini apribojimai sutrikdė 30 suplanuotų skrydžių.
Krizių valdymo centrasVilmantas VitkauskasOro balionai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.