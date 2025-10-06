Rasta daugiau nei 10 savaitgalį į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių balionų

Taip pat, pasak jo, operacijos metu sulaikyta dalis įtariamųjų.
„Yra šiek tiek daugiau (rasta – ELTA) – dabar dešimt, vyksta aktyvūs policijos veiksmai, vyksta tam tikros paieškos. Žinau, kad yra sėkmingų žinių apie tą operaciją“, – LRT Radijui pirmadienį sakė V. Vitkauskas.
Daugiau detalių apie operaciją ir sulaikytus asmenis NKVC vadovas neatskleidė.
Tokia yra pirminė informacija, bet turime palaukti, nes yra procesas, policija dirba savo darbą. Šitoje vietoje labai svarbu nepakenkti tyrimui“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė iš viso 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto.
Visi meteorologiniai balionai į Lietuvą įskrido iš Baltarusijos teritorijos.
ELTA primena, kad pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai. Oro erdvė buvo atidaryta 4.50 val.
LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas sekmadienio rytą informavo, kad laikini apribojimai sutrikdė 30 suplanuotų skrydžių.
Krizių valdymo centrasVilmantas VitkauskasOro balionai
