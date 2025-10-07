Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pranešė, kad visos opozicinės partijos rengia kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą.
„Ministrai ministrais, bet šitas dalykas yra daug rimtesnis ir jau reikalauja teisėsaugos institucijų dėmesio, nes Lietuvoje taip daryti negalima. Vėlgi Kultūros ministerijos darbuotojas pateikė man informaciją su sąlyga, kad išliks anonimas, nes supranta, kad jeigu į ministeriją vis tiek ateis „Nemuno aušros“ ministras, su juo už tai bus susidorota“, – feisbuke rašė A.Tapinas.
Jis paskelbė minėto darbuotojo jam perduotą informaciją.
„Dieną prieš atsistatydinant Ignotui Adomavičiui ministerija sulaukė svečių. Nežinomi vyrai, lydimi paties ministro, vaikščiojo po kabinetus ir iš mūsų darbinių kompiuterių persikėlė norimą informaciją. Mane asmeniškai paprašė atsitraukti nuo kompiuterio ir viską darė patys. Iš kolegų žinau, kad kai kurių buvo paprašyta tam tikrą informaciją perkelti patiems.
Niekam nekilo minties prieštarauti, nes nurodymą duoda pareigas einantis ministras. Kiek man žinoma, nusiurbta informacija susijusi su ministerijos ir kultūros finansavimu. Taip pat reikalauta duomenų bazių su Lietuvos atstovybių adresais užsienio valstybėse, visų kontaktų su kuo vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas“, – cituojamas darbuotojas.
Jis mano, kad tokiu būdu neteisėtai gautais duomenimis gali būti manipuliuojama ir grasinama besipriešinančiai kultūros bendruomenei, be to, esą gali būti, kad jautri informacija bus perduota nedraugiškoms šalims.
„Aš dar pastebėsiu, kad netiesiogiai tokius veiksmus per LRT radiją neapdairiai patvirtino ir vienas iš „Nemuno aušros“ lyderių R.Puchovičius. Rašyti „Facebooke“ čia jau nebeužteks, šitą situaciją privalo ištirti teisėsauga“, – nurodė A.Tapinas.
Pats visuomenininkas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).
L.Kasčiūnas: kreipsimės į teisėsaugą
Visuomenininko įrašu pasidalijęs konservatorių lyderis L.Kasčiūnas nurodė, kad opozicija taip pat ketina kreiptis į teisėsaugą.
„Akivaizdu, kad Kultūros ministerijos šaltiniai, kurie, matyt, yra pasiruošę liudyti ir tarnyboms, pranešė apie tai, kad kažkokie neaiškūs, neprisistatę asmenys buvo atėję į ministeriją, prašė pasitraukti nuo kompiuterio, ėmė kažkokius duomenis iš kompiuterio, dokumentus ir kitus dalykus.
Akivaizdu, kad šią informaciją reikia mažų mažiausia patikrinti. Jeigu tai yra tiesa, tai yra didžiulis pažeidimas, kuris, manau, jau eina į baudžiamąją atsakomybę“, – žurnalistams komentavo L.Kasčiūnas.
R.Žemaitaitis: ponui Tapinui siūlau apsilankyti pas šeimos gydytoją
Apie A.Tapino įrašą paklaustas „Nemuno aušros“ pirmininkas R.Žemaitaitis atsakė klausimu.
„O čia kas čia Tapinas yra? Aš klausiu, o kas Tapinas yra toksai? O jūs reaguojate, pavyzdžiui, ką kokia Rūta Janutienė pasako? Ar jūs reaguojate, ką kokia Giedrė Gorienė pasako?“ – klausė R.Žemaitaitis.
„Aš ponui Tapinui siūlau apsilankyti pas šeimos gydytoją arba Naujojoje Vilnioje yra tokia įstaiga (psichiatrijos ligoninė, – Lrytas), tai gali jam suteikti pirminę psichologinę pagalbą. Nusipirktų kokių valerijono šaknų, gal būtų ramesnis. Nes panašu, kad žmogus nesupranta, kas yra“, – pareiškė politikas.
Paklaustas, ar neigia A.Tapino paskelbtą informaciją, R.Žemaitaitis konkrečiai neatsakė.
„Žiūrėkite, aš dar kartą sakau, ponui Tapinui pasiūlykite apsilankyti Gerosios Vilties gatvėje arba Vasaros 5 – vienoje iš įstaigų. Žmogui, kai dvejinasi asmenybėje arba rašo beleką, žmogus turėtų pateikti dokumentus arba filmuotą, fotografuotą medžiagą, kad kažkas kažkur vyko.
Gal daugiau ir nekomentuokime. Ačiū jums. Jeigu dar kartą norėsite paklausti apie žmogų, kuriam kažkas negerai su jo psichologine būkle, tai jūs manęs daugiau neklauskite“, – taip pakomentavo „aušrietis“.
Beje, pats R.Žemaitaitis anksčiau yra užsiminęs apie tai, kad iš pareigų pasitraukęs I.Adomavičius išsineša labai daug informacijos iš Kultūros ministerijos
„Tai, ką jis atrado Kultūros ministerijoje, mes net nebūtume tikėję ar numanę, kad gali būti. Aš manau, kad Audito komitetas ir jo pirmininkas Artūras Skardžius tikrai turės ką veikti, nes Ignas išsineša tikrai labai daug informacijos ir medžiagos, kas buvo rasta. Labai norėčiau, kad jis būtų šalia manęs“, – LRT televizijai sakė jis.
R.Puchovičius: netikiu
„Nemuno aušros“ atstovas Robertas Puchovičius taip pat nesutiko su teiginiais dėl galimo neteisėto informacijos paėmimo.
„Netikiu, kad jis galėjo vaikščioti ir kokią nors informaciją imti“, – BNS sakė „aušrietis“.
„Jis, būdamas ministru, galėjo tos informacijos paprašyti, jam nereikėjo pačiam eiti, kišti USB raktus ir gauti informaciją. Būdamas ministru jis bet kokiu atveju gauna informaciją. Čia nesueina galai arba kas nors vėl fantazuoja“, – tvirtino jis.
I.Adomavičius: melas
Pats I.Adomavičius melu vadina visuomenininko A.Tapino paskelbtą informaciją, esą savaitę kultūros ministru dirbęs politikas, lydimas nežinomų asmenų, galimai rinko informaciją iš įstaigos darbuotojų kompiuterių.
„Aš manau, kad jie per daug filmų žiūri arba kitoje dimensijoje gyvena“, – Eltai sakė I.Adomavičius.
„Tai yra visiškas melas. Aš, kaip ministras, dirbau tik savo kabinete – visi žmonės, kurie pas mane ateidavo susitikti, ateidavo pas mane į kabinetą. Aš pas darbuotojus nevaikštau. Fiziškai laiko nebuvo, visada turėjau dirbti iš savo kabineto. Jis yra trečiame aukšte, čia buvo mano rezidencija. Jokie žmonės su manimi nevaikščiojo“, – tikino buvęs ministras.
Visgi, į teisėsaugą dėl galimai paskelbto melo „aušrietis“ nesikreips.
„Nesivelsiu į jų žaidimus. Gal kai kurie žmonės užsiima teismais, jie gal turi laiko. Aš tam laiko neturiu, net noro neturiu. Bet ši informacija yra melas, tai netiesa“, – sakė I.Adomavičius.
Apie tai, kad ministru dirbęs I. Adomavičius gavo duomenų iš Kultūros ministerijos, praėjusią savaitę užsiminė „Nemuno aušros“ lyderis R.Žemaitaitis. Visgi, buvęs ministras tikina, kad jam į rankas pateko viešai prieinama informacija.
„R.Žemaitaitis kalba apie viešus duomenis, pilnai prieinamus. Juos gali pasitikrinti, pasižiūrėti. Tai informacija, kuri susijusi su viešąja erdve. Nėra jokios paslapties, reikia tik žinoti, kur ieškoti. Tie duomenys, kuriuos gavau, juos gavau legaliu būdu“, – tikino I.Adomavičius.
