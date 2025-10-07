I. Ruginienė kol kas nėra sulaukusi kandidato į kultūros ministrus pavardės

„Kol kas potencialaus kultūros ministro pavardė premjerei dar nėra pateikta“, – komentare Eltai nurodė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Kaip skelbta, po pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio „Nemuno aušros“ lyderis teigė, kad partija turi naują kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras pretendento pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad tai kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas, „aušriečių“ partijai nepriklausantis žmogus.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė I. Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.
Visgi, socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė tikino, kad galimo kandidato pavardė koalicinei tarybai nebuvo pristatyta.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Inga RuginienėKultūros ministerijaNemuno aušra
