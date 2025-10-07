Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

KT nagrinės, ar G. Nausėdos sprendimas tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę neprieštarauja Konstitucijai

2025 m. spalio 7 d. 17:20
Gytis Pankūnas
Konstitucinis Teismas (KT) priėmė nagrinėti Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar prezidento Gitano Nausėdos dekretas dėl nepilnos sudėties Vyriausybės tvirtinimo neprieštarauja Konstitucijai.
Kaip teigiama KT pranešime spaudai, prašyme taip pat keliamas klausimas, ar šalies vadovo sprendimas tvirtinti nepilnos sudėties Ministrų kabinetą, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams, Vyriausybės įstatymui.
Rugsėjį G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – jame trūko energetikos ir aplinkos ministrų.
Tuomet Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija surinko parlamentarų parašus ir dėl minėto G. Nausėdos sprendimo kreipėsi į KT.
„Konstitucija nenumato galimybės Respublikos prezidentui tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę. Konstitucijoje nėra nuostatų, kurios leistų tvirtinti naujos Vyriausybės sudėtį be vieno, dviejų, trijų, keturių, penkių, šešių ar dar kitokio skaičiaus ministrų. Konstitucija, pavyzdžiui, nenumato ir to, kad Vyriausybė gali būti laikoma sudaryta, kai yra paskirta bent pusė jos ministrų“, – tąkart tvirtino TS-LKD frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas.
Kreipimesi į KT taip pat akcentuojama, kad prezidentui dekretu patvirtinus nepilnos sudėties Ministrų kabinetą, kuriame nėra aplinkos ir energetikos ministrų, Seimas, nežinodamas, kas bus šių ministerijų vadovai, negalėjo tinkamai įvertinti, ar Vyriausybė bus pajėgi vykdyti atitinkamas jos programos dalis.
ELTA primena, kad rugsėjį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, patvirtinantį Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės sudėtį, tačiau į naująjį kabinetą tuomet nebuvo paskirti aplinkos ir energetikos ministrai.
Pastaruosius, pagal tuometinius valdančiosios koalicijos sutarimus, turėjo deleguoti partija „Nemuno aušra“, tačiau dėl kandidatūrų tuomet dar nebuvo sutarta.
Konstitucinis TeismasGitanas NausėdaVyriausybė
