LAT lapkritį priims galutinį verdiktą dėl Ž. Galimovo: teismas suformuos praktiką „čekučių“ bylose

Manoma, kad šis teismo verdiktas turės įtakos kitoms „čekiukų“ baudžiamosioms byloms ir jų baigčiai, nes LAT formuoja bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje.
Politikai skundžiasi, kad vieniems taikoma baudžiamoji, kitiems civilinė atsakomybė už tuos pačius veiksmus: iš šiukšlių dėžių paimtus, giminaičių, partiečių duotus ir vėliau savivaldybei pateiktus kuro čekius.
Taip melagingai buvo pagrindžiamos esą tarybos nario veikloje patirtos išlaidos. Vėliau tokiais svetimais čekiais pagrįstos sumos buvo išmokamos merams ir tarybų nariams kaip esą jų patirtos išlaidos vykdant savo pareigas rinkėjams.
Lapkričio 13 dieną teismas paskelbs, ar buvęs Jonavos tarybos narys Ž. Galimovas yra pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje už sukčiavimą, dokumentų klastojimą ir piktnaudžiavimą, teikiant ataskaitas ir taip nepagrįstai gavus daugiau nei 10 tūkst. eurų esą tarybos nario veiklai. Už tokius pat nusikaltimus dviejų instancijų teismuose buvo nuteistas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, tačiau LAT vėliau jam bylą nutraukė ir paskelbė, kad toks verdiktas prilygsta išteisinimui.
Tada teisėjai pareiškė, kad politiko veiksmai, teikiant savivaldybei apmokėti išlaidas už sutuoktinės telefoną bei asmeninėms reikmėms įsigytus du televizorius, negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, be to, pasisavintas lėšas jis grąžino. Byla buvo galutinai nutraukta.
Antradienį Ž. Galimovo bylą išnagrinėjo LAT. Posėdyje dalyvavęs Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Valys sakė, kad M. Sinkevičiaus ir Ž. Galimovo bylų tapatinti negalima. Pasak prokuroro, tai akcentavo ir Ž. Galimovo bylą peržiūrėjęs Lietuvos apeliacinis teismas. Jis prašė LAT atmesti Ž. Galimovo advokato skundą.
Kaltintojas išplėstinės teisėjų kolegijos prašė atsižvelgti, kad Ž. Galimovas duomenis apie neva patirtas kaip tarybos nario išlaidas teikė sistemingai, teiktos išlaidos ne tik apie kurą, bet ir parkavimą, automobilio remontą. Realiai tokių išlaidų tarybos narys nepatyrė – jis naudojo daugiau nei 90 svetimų asmenų kortelėmis apmokėtus „čekius“.
Dar kartą patvirtino Jonavos savivaldybėje egzistavusią lėšų pasisavinimo sistemą
Įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais nustatyta, kad Ž. Galimovas nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. balandžio 17 d., eidamas Jonavos savivaldybės tarybos nario pareigas, sąmoningai ir sistemingai klastojo dokumentus – 55 išmokų avanso apyskaitas, jose pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Jam yra skirta 10,3 tūkst. eurų bauda, taip pat buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ir savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams. Po Apeliacinio teismo verdikto nuteistasis neteko tarybos nario pareigų, nes nuosprendis įsiteisėjo iš karto.
LAT Ž. Galimovo advokatas prašo, kad jo klientui būtų panaikinti nuosprendžiai kaip ir M. Sinkevičiui, o pati byla būtų nutraukta. Buvęs tarybos narys sako, kad dėl teistumo ne tik neteko tarybos nario mandato, bet ir negali dirbti su vaikais.
Nuteistasis pateikė ir alternatyvų prašymą – pakeitus jam paskelbtus nuosprendžius išteisinti dėl piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo, o dėl dokumentų klastojimo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti laiduotojui.
„Aš nesitikėjau, kad mano veiksmai baigsis Baudžiamuoju kodeksu. Tiek Jonavos ir kitose Lietuvos savivaldybėse porą dešimtmečių buvo vyraujanti praktika. Atėjau, atneščiau dokumentus ir gavau priekaištų iš buhalterės, kad nepagrindžiu visos sumos, kaip daroma savivaldybės administracijoje“, – per posėdį LAT kalbėjo Ž. Galimovas. Apie savivaldybėje egzistavusią ydingą svetimų „čekiukų“ tvarką gaunant išmokas tarybos nario veiklai jis pasakojo viešai ir anksčiau.
Jis mano, kad jam taikyta baudžiamoji atsakomybė buvo per griežta, nuteisimas sužlugdė politinę ir darbinę karjerą, dėl „čekiukų“ bylos turėjo palikti darbą sporto mokykloje.