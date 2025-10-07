R. Budbergytė prabilo apie kitą žingsnį dėl Kultūros ministerijos: „Valdančiajai koalicijai būtų net ir lengviau“

„Tai gali būti kitas žingsnis ir nuo to gal valdančiajai koalicijai būtų net ir lengviau. Žinoma, dabar „Nemuno aušra“ dar bando žengti tuo keliu ieškant naujo tinkamo kandidato į kultūros ministrus. Man kažkaip atrodo, kad jiems sunkiai seksis tai padaryti, todėl esu toje pusėje, kurie galvotų, kad geriau būtų greičiau padaryti mainus“, – žurnalistams Seime teigė R. Budbergytė.
„Visada buvau tos nuomonės, kad Kultūros ministerijos atidavimas „Nemuno aušrai“ nebuvo teisingas žingsnis“, – akcentavo politikė.
Pasak R. Budbergytės, socialdemokratai turi ne vieną pasirinkimą, kaip įgyvendinti galimus ministerijų mainus.
„Turime ne vieną rimtą pasirinkimą. Dabar yra per anksti apie tai kalbėti. Tačiau turime ne vieną pasirinkimą, ką galėtume padaryti, ir tai būtų daug išmintingiau nei prieš tai buvęs mūsų sprendimas, kai Kultūros ministeriją atidavėme „Nemuno aušrai“. Matyt, iki galo buvome neapgalvoję“, – sakė ji.
SAM nėra tarp galimų variantų
Kalbėdama apie galimas alternatyvas, R. Budbergytė tikino, kad Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) nėra tarp mainų variantų.
„SAM yra tokia ministerija, kur labai rūpi socialdemokratams. Mūsų ministerijos komanda, pradedant ministre, yra pradėjusi rimtą sveikatos apsaugos reformą. (...) Turime abejonių, ar būtų tikslinga šią sferą atiduoti į „Nemuno aušros“ rankas“, – tikino politikė.
„Valdyboje buvo palaikymo, kad sveikata būtų geriau, nes ten „Nemuno aušra“ turi geresnių kandidatų, kurie yra labiau patyrę. (...) Kultūros politika yra labai jautri sritis, bet mes, matyt, neįvertinome to“, – pabrėžė ji.
Protestuotojai gali piktintis konkrečiais kandidatais į ministrus
Socialdemokratės vertinimu, nepasitenkinimą reiškianti kultūros bendruomenė gali piktintis tik konkrečiais kandidatais į ministrus, o ne teisėtai išrinkta valdžia.
„Ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų medikai, ar tai būtų kultūros darbuotojai – jie gali reikšti savo protestus, nepasitenkinimą konkrečiais kandidatais, kurie galbūt yra siūlomi užimti ministro postą. Niekas iš profesinių būrių neturi teisės pasakyti, kad jiems netinka tai, kas yra teisėta valdžia. „Nemuno aušra“ yra išrinkta Lietuvos gyventojų“, – dėstė R. Budbergytė.
„Visos visuomenės pareiga yra gerbti Konstituciją ir kitus valstybės sąrangos dalykus“, – tikino ji.
Kaip skelbta, pirmadienį „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad partija turi naują kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras pretendento pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad tai kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas, „aušriečių“ partijai nepriklausantis žmogus.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas J. Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė Inga Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.
Visgi, socialdemokratės R. Budbergytė ir Orinta Leiputė tikina, kad galimo kandidato pavardė koalicinei tarybai pristatyta nebuvo.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
