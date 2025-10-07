R. Motuzas: kilus pavojui gyvybei, S. Cichanouskajai būtų grąžintas ankstesnis apsaugos lygis

„Jeigu, sakykime, būtų ypatingas pavojus jos saugumui, gyvybei ar panašiai, gali būti grąžintas tas lygis, tada atskirų Vyriausybės sprendimų nereikėtų. Jeigu mūsų Saugumo departamentas ar kitos tarnybos įspėtų, kad gresia pavojus jos gyvybei, tas (apsaugos lygis – ELTA) gali būti grąžintas“, – antradienį LRT televizijoje kalbėjo R. Motuzas.
Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas teigia, jog sprendimu sumažinti S. Cichanouskajos apsaugos lygį nebuvo pataikaujama Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai „Nemuno aušrai“.
„Manau, kad tikrai mes nepataikaujame („aušriečiams“ – ELTA). Kiek buvo diskusijų, mes tikrai visada apie tai kalbėdavome, ir su „Nemuno aušra“ kalbėjome, ir kai priėmėme rezoliuciją Seime dėl Baltarusijos paramos“, – tikino socialdemokratas.
R. Motuzo manymu, sprendimas nerodo jokio Lietuvos užsienio politikos pokyčio.
„Aš nesakyčiau, kad tai rodo pokytį. Iš tikrųjų mes vertiname S. Cichanouskajos indėlį. Susitinka mūsų valstybės vadovai, ir politikai, ir mes iš tikrųjų tarpininkaujame per ambasadas, kad priimtų mūsų diplomatines atstovybes, ji turi daug vizitų ir Jungtinėse Tautose, ir kitur, ir šiuo metu yra komandiruotėje Paryžiuje“, – teigė jis.
„Manau, kad biuras informuotas, su jais diskutuota, kalbėta ir, žinoma, yra su jais sutarta, kad jeigu vėl kiltų rimtesnis pavojus ir panašiai, Vadovybės apsaugos departamentas gali grąžinti visą apsaugą, kaip buvo iki šiol. (....) Tam yra pasirengta, o Vadovybės apsaugos departamentas patikino mane, kad su Cichanouskajos biuru tai yra aptarta“, – reziumavo URK pirmininkas.
Anksčiau R. Motuzas Eltai sakė, kad priimtam sprendimui įtakos turėjo lėšų klausimas, buvo kalbama, jog aukščiausio lygio apsaugos S. Cichanouskajai ir iki šiol nereikėjo.
Jis taip pat patvirtino, kad šiuo metu yra rengiamas protokolinis sprendimas, S. Cichanouskajos apsauga bus perduota Vidaus reikalų ministerijai, o kelionių į užsienį metu bus rašomos notos toms valstybėms, į kurias ji vyks, kad vizito metu būtų užtikrinta apsauga.
Tai, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą, antradienį paskelbė naujienų portalas LRT.lt.
LRT.lt šaltinių duomenimis, S. Cichanouskajos apsauga ir papildomi atributai valstybei kainavo apie 1 mln. eurų per metus: į tai esą įėjo fizinė apsauga visą parą Lietuvoje ir užsienyje, automobiliai apsaugos užtikrinimui, gyvenamosios vietos išlaikymas, naudojimasis VIP terminalais oro uostuose
Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai įprastai užtikrina apsaugą Lietuvos valstybės vadovams: prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui.
ELTA primena, kad S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus Baltarusijos prezidento rinkimus.
