M. Sinkevičius pripažįsta: turbūt nebe ministerija, o koalicijos partneris yra problema

Susitikimo tikslas – kitų metų biudžeto aptarimas. Posėdžiui pirmininkauja Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.
Pats pirmasis į susitikimą atvyko socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičus. Jis dar kurį laiką turėjo palaukti savo kolegų, kurie tuo metu vis dar sėdėjo Seimo posėdžių salėje.
Seimo vakarinis posėdis užtruko ilgiau, nei planuota.
Ilgas diskusijas iššaukė valdančiųjų sprendimas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) sustiprinti „Nemuno aušros“ pajėgas – Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Vytautas Sinica komitete ne savo paties noru keičiamas „aušriečiu“ Aidu Gedvilu.
Beje, kol M.Sinkevičius I Seimo rūmuose laukė saviškių ir koalicijos partnerių, juose suskambo apie būtinybę evakuotis pranešanti sirena ir per garsiakalbį aidintis raginimas kuo skubiau palikti pastatą.
„Dėmesio! Dėl kilusio pavojaus pradedama pastato evakuacija. Prašome likti ramiems ir padėti tiems, kam reikia pagalbos. Eikite link pastato išorės“, – nuskambėjo toks įspėjimas.
Tiesa, tai buvo planuotas sistemų testavimo veiksmas, apie kurį politikai jau žinojo, tad M.Sinkevičius nepajudėjo iš salės, kurioje laukė kolegų.
„Kam reikia pagalbos, tai koalicijai“, – pajuokavo „socdemų“ lyderis.
M.Sinkevičius: galbūt problema ne ministerija, o koalicijos partneris
Po pusantros valandos iš salės, kurioje diskutavo, išėjęs M.Sinkevičius apie pagalbą koalicijai jau nebejuokavo. Jis pripažino, kad šeštadienį vyksiančiame LSDP tarybos posėdyje bus keliami įvairūs klausimai, taip pat ir dėl tolesnio veikimo tokiame koalicijos sąstate.
„Mes šeštadienį savo bendruomenėje turėsime susitikimą, susirinks keli šimtai žmonių. Mes pasimatuosime temperatūrą ir nuotaikas. Partija, kaip jums žinoma, prieš sudarydama koaliciją pasakė, su kuo reikėtų ją sudaryti. Per tą laiką įvyko daug įvykių. Pasitikrinsime, kokios nuotaikos yra dabar, ar vertina, kad pasirinktas kelias yra geras, ar galvoja, kad reikėtų jį kažkaip peržiūrėti, ką siūlo mums, kaip derybinei grupei, kaip partijos atstovams“, – vardijo „socdemas“.
M.Sinkevičius pažymėjo, kad šiuo metu padaryta šiokia tokia pauzė ne siekiant „numuilinti“ klausimą dėl būsimo kultūros ministro.
Kokia šeštadienį bus jo paties, kaip partijos pirmininko, pozicija? Ar buvo padaryta klaida, jei vėl tenka grįžti prie koalicijos sudėties klausimo?
„Kaip sakyt, nuo kurios vietos pradėti kalbėti, kiek čia tų klaidų padaryta? Manau, kad tikrai buvau nuoširdžiai atsiprašęs už tą situaciją, kuri nepavyko. Pabandėme iš naujo. Vėlgi, viskas klostosi ne visiškai taip, kaip reikia. Bet aš, kaip jums žinoma, esu komandos žmogus. Ateina nuomonė iš apačių, iš skyrių, ir mes ją suformuosime, arba performuosime“, – tvirtino socialdemokratų lyderis.
Jis patikino girdintis visuomenės nepasitenkinimą, kultūrininkų protestus, ir pripažįsta, kad „vienaip ar kitaip reikės reaguoti“.
„Manau, kad visi suprantame, nors kažkas gal ir abejoja, kad naujajam potencialiam kultūros ministrui – kas juo bebūtų, kas jį beteiktų – bus labai didelis iššūkis. Politinis face control bus labai labai rimtas“, – įspėjo M.Sinkevičius.
Pats politikas tikino nežinąs, kokią pavardę ketina nešti R.Žemaitaitis. Politikos užkulisiuose jau pasėta abejonė, ar „aušrietis“ išvis turi kandidatą, o gal tik blefuoja.
„Manau, kolega partijos lyderis mėgsta išlaikyti jūsų, visuomenės dėmesį, ir, matyt, sukuria tam tikrą suinteresuotumą, yra prožektorių šviesoje, visi spėlioja, visi galvoja, diskutuoja. Tai yra tam tikras politinio veikimo žanras. Manau, kad tas yra daroma. Gali būti daromi keli dalykai: galima bandyti pasitikrinti, o kaip visuomenė, net ir neturint pavardės, vertina galimybę antrą kartą „Nemuno aušrai“ teikti kandidatą. Galima suprasti, tinka ar netinka, o kaip partinis, o kaip profesionalas? Galima testuoti įvairias reakcijas ir pagal tai kalibruoti savo veikimą ar neveikimą“, – aiškino M.Sinkevičius.
Tai vadinasi, jis nėra užtikrintas, kad tas kandidatas išvis egzistuoja?
„Nesu tikras“, – neslėpė LSDP pirmininkas.
M.Sinkevičius sako suprantąs, kad kandidato pakeitimas, jei ministerija išliks „aušriečių“ rankose, problemos neišspręs. Kaip neišspręs ir ministerijų mainai, nes tuomet liktų nepatenkinta kita visuomenės grupė. Tai kokia lieka išeitis?
„Mes galvojame, kad reikia išlaikyti tam tikrą pauzę ir apsispręsti, kaip mes judame toliau. Mes matome lygiai tą patį, ką jūs pasakėte. Mano supratimu, iš to, ką aš girdžiu iš protestuojančios, pilietinės visuomenės – turbūt nebe Kultūros ministerija yra problema. Koalicijos partneris yra problema“, – pareiškė jis.
Nors pats ir mano, kad koalicijos partneris yra problema, ką daryti toliau, tarsis su visa bendruomene.
„Aš nei režisierius, nei scenaristas. Partija yra laisva. Neateina pirmininkas ir nepasako, kad bus taip. Čia yra žanras – pasakykite, ką galvojate, nes mes esame atsakingi už valstybės istorijos rašymą ir šitas veikimas turi pasekmių mums, kaip partijai, mums, kaip visuomenei, mums, kaip valstybei. Reikia viską atsakingai pasverti“, – teigė socialdemokratų lyderis.