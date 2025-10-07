Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Socialdemokratas R. Sinkevičius patvirtintas NSGK pirmininku

2025 m. spalio 7 d. 16:50
Seimo narys socialdemokratas Rimantas Sinkevičius imasi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko pareigų.
Antradienį parlamentarai pritarė šiai, NSGK narių jau anksčiau patvirtintai, kandidatūrai.
Už tokį nutarimą balsavo 73 Seimo nariai, 4 buvo prieš, 11 parlamentarų susilaikė.
Pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai, NSGK pirmininko pareigų neteko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Giedrimas Jeglinskas. Šiuo metu jis dirba Užsienio reikalų komitete (URK).
Beje, antradienį Seimas patvirtino ir kitus pokyčius parlamentų komitetų vadovybėje.
Jau anksčiau į Žmogaus teisių komitetą (ŽTK) perėjusi dirbti Jūratė Zailskienė neteko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) pirmininkės pareigų. Buvęs Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininkas „aušrietis“ Kęstutis Bilius tapo SRDK nariu.
