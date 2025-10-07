Trečiadienį – G. Nausėdos ir I. Ruginienės susitikimas: ką planuojama aptarti

„Tai bus darbinis susitikimas – premjerė su prezidentu kalbėsis apie aktualijas. Žinoma, viena pagrindinių temų bus situacija, susijusi su kultūros sektoriumi ir Kultūros ministerija.
Taip pat bus aptarti klausimai, susiję su valstybės biudžetu – jo pateikimas Seime nenumaldomai artėja“, – Eltai sakė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Tiesa, šis susitikimas oficialioje prezidento G. Nausėdos darbotvarkėje nebuvo paskelbtas viešai.
Tuo metu I. Ruginienės darbotvarkėje numatyta, kad premjerė 13 val. vyks į Prezidentūrą susitikti su G. Nausėda.
Anksčiau I. Ruginienė yra teigusi, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas Seimą turėtų pasiekti iki spalio 17 d.
Kaip skelbta, socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
