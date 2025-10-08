EIM darbą pradeda viceministrai P. Petrauskas, W. Urbanas, G. Burokienė ir D. Zailskas

Kaip praneša ministerija, P. Petrauskas kuruos technologijų, inovacijų, pramonės plėtros, Europos Sąjungos (ES) investicijų, gynybos ir saugumo pramonės bei Lietuvos projektų Ukrainoje įgyvendinimo klausimus.
Tuo metu už investicijų pritraukimą, eksporto ir verslumo skatinimą bus atsakingas viceministras W. Urbanas, o ES ekonominės politikos klausimus, turizmo, talentų ir vidaus prekybos sritis kuruos viceministrė G. Burokienė.
D. Zailskas bus atsakingas už valstybės skaitmenizaciją, IT sektoriaus plėtrą, viešuosius pirkimus, dirbtinio intelekto vystymą ir geresnio reglamentavimo priemones.
Taip pat ministro E. Grikšo komandoje darbą pradės nauja EIM kanclerė. Ja paskirta Inga Steponavičienė, kuri bus atsakinga už ministerijos strateginį planavimą, veiklos koordinavimą ir finansų valdymą. Tuo metu strateginės komunikacijos patarėjos pareigas eis Rugilė Augustaitytė, o ministro ir jo komandos darbą organizuoti padės Edita Savicka.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai.
Buvusį ekonomikos ir inovacijų ministrą Luką Savicką pareigose pakeitė „valstiečių“ atstovas E. Grikšas.