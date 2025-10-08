Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

EIM darbą pradeda viceministrai P. Petrauskas, W. Urbanas, G. Burokienė ir D. Zailskas

2025 m. spalio 8 d. 10:52
Darbus ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo komandoje artimiausiomis dienomis pradės viceministrai Paulius Petrauskas, Waldemaras Urbanas, Guoda Burokienė ir Darius Zailskas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša ministerija, P. Petrauskas kuruos technologijų, inovacijų, pramonės plėtros, Europos Sąjungos (ES) investicijų, gynybos ir saugumo pramonės bei Lietuvos projektų Ukrainoje įgyvendinimo klausimus.
Tuo metu už investicijų pritraukimą, eksporto ir verslumo skatinimą bus atsakingas viceministras W. Urbanas, o ES ekonominės politikos klausimus, turizmo, talentų ir vidaus prekybos sritis kuruos viceministrė G. Burokienė.
D. Zailskas bus atsakingas už valstybės skaitmenizaciją, IT sektoriaus plėtrą, viešuosius pirkimus, dirbtinio intelekto vystymą ir geresnio reglamentavimo priemones.
Taip pat ministro E. Grikšo komandoje darbą pradės nauja EIM kanclerė. Ja paskirta Inga Steponavičienė, kuri bus atsakinga už ministerijos strateginį planavimą, veiklos koordinavimą ir finansų valdymą. Tuo metu strateginės komunikacijos patarėjos pareigas eis Rugilė Augustaitytė, o ministro ir jo komandos darbą organizuoti padės Edita Savicka.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai.
Buvusį ekonomikos ir inovacijų ministrą Luką Savicką pareigose pakeitė „valstiečių“ atstovas E. Grikšas.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN)Edvinas GrikšasVyriausybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.