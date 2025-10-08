„Pagal Konstituciją, pačios politinės partijos turi nuspręsti su kuo jos nori draugauti, o su kuo ne. Šiuo metu koalicijos tvirtybę išbando tas faktas, kad vienos ministerijos vadovo mes neturime, todėl vyksta intensyvios konsultacijos tarp partijų“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda.
„Tikrai nenorėčiau būti vaikų darželio auklėtoju ir nurodinėti su kuo reikia draugauti, su kuo – ne. Pati politinė partija turi įvertinti. Kaip ir vaikas, kuris draugauja su kitu vaiku ir jis nuolat jį skriaudžia, atiminėja pinigus, tėvų duotus. Lygiai taip pat politinės partijos turi įvertinti, ar tos partijos, kurios kelia įtampą, kurios kelia stabilumo iššūkių valdančiosios koalicijos gretose: ar reikia su jomis draugauti, ar ne“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, antradienį LSDP pirmininkas M. Sinkevičius žurnalistams užsiminė neatmetantis, kad šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų taryba gali persvarstyti valdančiosios daugumos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra ne kultūros bendruomenę audrinantis ministerijos perdavimas „Nemuno aušrai“, bet būtent vienas iš koalicijos partnerių.
„Mano supratimu – ir iš to, ką girdžiu iš protestuojančiųjų bei pilietinės visuomenė – turbūt nebe Kultūros ministerija yra problema, koalicijos partneris yra problema valstybės valdyme“, – antradienį žurnalistams Seime sakė socialdemokratų pirmininkas.
Netvirtins „iš piršto laužtos“ pretendento pavardės
„Nemuno aušrai“ ketinant siūlyti naują kandidatą į kultūros ministrus, G. Nausėda tikina, kad jis netvirtins „iš piršto laužtos“ pretendento pavardės. Pasak šalies vadovo, būsimam ministrui lūkesčių turi ne tik jis pats, bet ir visuomenė.
„Dar kartą kartoju, partijos turi ateiti su konkrečiais pasiūlymais. Tuos pasiūlymus galima svarstyti, aš esu atviras svarstyti tuos pasiūlymus. Tačiau tikrai nesu pasirengęs tvirtinti kokios nors iš piršto laužtos pavardės, kuri nuvilia visuomenės lūkesčius, kuri nuvilia mano lūkesčius. Jeigu tokie kandidatai bus siūlomi – jie tiesiog bus atmesti neribotą laiką“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda.
Kaip skelbta, po pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio „Nemuno aušros“ lyderis teigė, kad partija turi naują kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras pretendento pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad tai kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas, „aušriečių“ partijai nepriklausantis žmogus.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė I. Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.
Savo ruožtu pati I. Ruginienė trečiadienį teigė, kad „Nemuno aušra“ naujo kandidato į kultūros ministrus jai dar nėra pateikusi.
ELTA primena, kad socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“
