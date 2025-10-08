I. Ruginienė sako, kad būtina tobulinti gyventojų perspėjimo sistemą: man nepatinka, kad ne visur girdime sirenas

„Per pratybas klaidos yra visiškai normalu ir netgi, gal ir gerai, nes mes iš to galime mokytis. Tam pratybos ir yra organizuojamos, kad pamatytume, kur dar yra spragų ir į jas atitinkamai reaguotume ir jas taisytume“, – antradienį žurnalistams Kaune sakė I. Ruginienė.
„Man nepatinka, kad ne visur girdime sirenas. Tai šitą tikrai reikės taisyti ir sirenų garsumas turi būti koreguojamas“ – pridūrė premjerė.
Anot Nacionalinių krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, pranešimus į telefonus apie tikrintą perspėjimo ir informavimo sistemą gavo apie 92 proc. gyventojų. Tačiau to, anot V. Vitkausko, nepakanka.
„Tas mūsų netenkina, mūsų tikslas yra 100 proc., kad visi žmonės gautų pranešimą, tai čia žiūrėsim ir čia žinau, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas apie tai pasisakė ir tikrai tą sistemą sutvarkysime“, – teigė V. Vitkauskas.
Inga Ruginienė tikisi, kad tokios pratybos, kaip „Vyčio skliautas“ bus rengiamos dažniau.
„Šiai dienai turint tokią jautrią geopolitinę situaciją mes turime būti pasirengę viskam ir šitos pratybos demonstruoja ne tik institucijų tarpusavio sąveiką ir darbą, bet lygiai taip pat aš džiaugiuosi, kad ir civiliai yra įtraukiami į šitą procesą, Nevyriausybinės organizacijos ir tai rodo, kad mes mokomės ir iš Ukrainos padarytų pirmų klaidų (…). Aš tikiuosi, kad šitą gerąją praktiką ir mes Lietuvoje galėsime perimti ir stiprinti „, – žurnalistams Kaune teigė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad pirmadienį Lietuvoje prasidėjo beveik savaitę truksiančios didžiausios Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.
Antrus metus vyksiančias pratybas koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas.
Šių pratybų metu bus tikrinama, kaip valstybės institucijos yra pasiruošusios veikti mobilizacijos metu.
Pratybose dalyvaus apie 1,2 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1 tūkst. savanorių.
Inga Ruginienėgyventojų perspėjimo sistemapratybos
Rodyti daugiau žymių