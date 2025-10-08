I. Ruginienės pozicija aiški: dabartinė koalicija turi išlikti, o ministerijų mainams – ne

„Mano pagrindinė misija – išlaikyti stabilumą Vyriausybėje. Nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais, nes, man atrodo, šiandien kritiškai svarbu susikoncentruoti ties tais tikslais, kuriuos esame išsikėlę Vyriausybės programoje. Tą aktyviai ministerijos šiandien dirba ir kiekvieną savaitę pateikia savo rezultatus. Tai nepradėsime šitų žaidimų“, – nurodė I.Ruginienė.
Nors ministerijų mainų nepalaiko, premjerė siunčia žinią „Nemuno aušrai“ – šįkart jų kandidatą į kultūros ministrus vertins itin atsakingai.
„Nebus taip, kad pateikus pavardę tas žmogus automatiškai taps ministru. Ačiū, vieną kartą jau pabandėme, antrą kartą šito proceso nebenoriu. Jeigu yra rimtas kandidatas, tai tikrai jį norėsiu išbandyti. Apie tai kitą savaitę diskutuosime ir su pačia „Nemuno aušra“.
Jeigu pasirodys, kad kandidatas tikrai gali dirbti, gali pritraukti kultūros bendruomenę ir dirbti už, bet ne prieš, tuomet nematau jokių problemų, kad tas žmogus galėtų tapti ministru“, – teigė I.Ruginienė.
Ji patikino šiuo metu tikrai dar neturinti ant stalo jokios pavardės. „Kol kas „Nemuno aušra“ man nėra pateikusi jokio kandidato“, – pabrėžė premjerė.
Jei „aušriečių“ kandidatas pasirodys netinkamas? Kas tada?
I.Ruginienė aiškino, kad dabar ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kuri gebės puikiai „uždengti tą periodą, kol neturime kultūros ministro“.
Jokio konkretaus termino, iki kada „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis jai turi atnešti kandidato į ministrus pavardę, Vyriausybės vadovė nėra nubrėžusi.
„Ne, jokių laikotarpių nėra. Turi gerą pavardę? Tegul žmogus padirba šitoje srityje, parodo, ką jis gali, kaip jis gali dirbti, ir tada galėsime svarstyti“, – sakė ji.
Premjerė akcentavo laukianti kandidato, kuris turėtų patirties kultūros srityje, norėtų vienyti, o ne „erzinti ir veikti prieš“.
„Aš esu pasirengusi su kultūros bendruomene diskutuoti kad ir kiekvieną dieną. Mano durys – visada atviros. Aš norėčiau susikoncentruoti į darbinį lauką. Akivaizdu, kad reikalavimas iš Lietuvos arba koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“ yra sunkiai įgyvendinamas. Tai yra koalicijos partnerių sprendimas – būti ar nebūti koalicijoje“, – dėstė I.Ruginienė.
Prezidento žodžių, kad jis – ne vaikų darželio auklėtojas, ministrė pirmininkė komentuoti nenorėjo. Pažymėjo čia esanti tam, kad kiekviena ministerija dirbtų, įgyvendintų savo programą.
„Aš neturiu prabangos šiandien žaisti politinius žaidimus, kad atitolinčiau sprendimų priėmimą“, – pareiškė premjerė.
Ar reikės pokyčių valdančiojoje koalicijoje esą priklausys nuo pačių partnerių noro toliau dirbti kartu.
„Visi trys partneriai sulygo su tuo, kad mes turime aiškią Vyriausybės ir koalicijos programą. Ir mes įsipareigojome šitą programą vykdyti.
Jeigu bent vienas koalicijos partneris mano, kad šitie darbai nėra svarbūs ir jis nenori eiti koja kojon su mūsų iškeltais tikslais, tai jis, matyt, atitinkamai ir priims sprendimą“, – teigė ji.
Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį tvirtino, kad šeštadienį renkasi Lietuvos socialdemokratų partijos taryba, kuri diskutuos dėl dabartinės koalicijos sudėties.
Jis nurodė, kad problema galbūt yra ne ministerija, o jų koalicijos partneriai.
