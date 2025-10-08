Mirė žinomas lituanistas ir žurnalistas Vituolis Joneliūnas

Kaip skelbiama, apie žurnalisto Vituolio Joneliūno mirtį dėl lėtinio smegenų kraujotakos nepakankamumo pranešė kaimynai. Su V. Joneliūnu kaimynai buvo pažįstami dar nuo 1980-ųjų, kai jis pradėjo savo profesinį kelią Kaune.
Baigęs Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros studijas, V. Joneliūnas pagal paskyrimą pradėjo dirbti leidykloje „Šviesa“. Dešimtmetį jis ėjo lietuvių kalbos ir literatūros redakcijos redaktoriaus pareigas, o vėliau penkerius metus dirbo estetinio lavinimo leidinių redakcijos vyresniuoju redaktoriumi.
1989 metais Vituoliui buvo įteiktas Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės diplomas, kurio jis siekė neakivaizdiniu būdu. Dar anksčiau, 1984-aisiais, jis tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos nariu. Kurį laiką V. Joneliūnas gyveno ir dirbo Norvegijoje.
1994–2000 metais jis vadovavo dienraščio „Lietuvos aidas“ Kauno skyriui, taip pat buvo „Die Deutsche Rundfunk“ korespondentas Lietuvoje. Laisvai kalbėdamas vokiškai, jis organizuodavo tautiečių keliones į Vokietiją. Lietuvos valstybinis turizmo departamentas Vituolį Joneliūną buvo patvirtinęs pirmos kategorijos gidu.
Bendradarbiaudamas su Kauno kelionių ir ekskursijų biuru, V. Joneliūnas vedė temines ekskursijas po miestą ir visą Lietuvą. 2005–2022 metais jis dirbo Istorinėje Prezidentūroje Kaune, buvo žurnalo „Exspres media“ kalbos redaktorius, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ekskursijų vadovas. Be to, redagavo ir vertė knygas.
Kolegos prisimena Vituolį kaip intelektualų, nuoširdų ir kūrybingą žmogų, visada pasižymėjusį profesionalumu.
Velionio palaikai bus pašarvoti spalio 11-ąją, šeštadienį, 9 valandą laidojimo namuose „Rimtis“ (Vaidoto g. 32, Kaunas). Tą pačią dieną, 15 valandą, urna bus išnešama į Panemunės kapines, kur ilsisi jo tėvai Jonė ir Antanas Joneliūnai.
Šv. Mišios už Vituolį Joneliūną bus aukojamos šeštadienio rytą, 8 valandą, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6).
Velionio atminimą artimieji prašo pagerbti baltu rožės žiedu.