Po susitikimo su V. Zelenskiu – I. Ruginienės signalas: „Tai labai svarbi žinutė“

„Tai labai svarbi žinutė, kad Lietuva galėtų būti tas strateginis partneris kartu einant su Ukraina koja kojon gynybos pramonėje“, – trečiadienį žurnalistams sakė premjerė.
„Vykau į gamyklą, kurioje yra gaminami dronai, tai tikrai įspūdingas reginys ir aš manau, kad Lietuva turi išjudėti iš „status quo“ situacijos ir mums ypatingai svarbu turėti tokią pramonę čia, Lietuvoje“, – pridūrė I. Ruginienė.
Anot Ruginienės, Lietuva ir Ukraina galėtų vystyti strateginį bendradarbiavimą.
„Strateginis partneris galėtų būti pati Ukraina. Šiai dienai, tą ką ji (Ukraina – ELTA) demonstruoja, ir demonstruoja ne tik pajėgumus, bet ir technologines inovacijas, tai mes tikrai galėtume tą perimti ir lygiai taip pat plėšti čia (Lietuvoje – ELTA)“, — pridūrė Vyriausybės vadovė.
ELTA primena, kad premjerė I. Ruginienė pirmadienį pirmuoju vizitu užsienyje lankėsi Ukrainoje. Vizito Kyjive metu premjerė susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku ir kartu su šios šalies gynybos ministru Denysu Šmyhaliu pasveikino gynybos inovacijų forumo parodos dalyvius.
Susitikimų metu I. Ruginienė pabrėžė Ukrainos ir visos Europos saugumo neatsiejamumą bei karo pamokas. Ji taip pat pabrėžė Lietuvos pasirengimą kartu vystyti aktualiausius gynybos pramonės pajėgumus.
Volodymyras ZelenskisInga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
