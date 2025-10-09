Apklausa: beveik pusė gyventojų palaiko streikuojančią kultūros bendruomenę

Apklausos duomenimis, kultūros sektoriaus protestą palaiko 45 proc. gyventojų. Tuo metu 32 proc. respondentų protestą vertino neigiamai, o 23 proc. apskritai neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Tyrimo metu gyventojų taip pat buvo paprašyta įvardinti, kas jų manymu, yra atsakingas dėl kultūros sektoriuje kilusios suirutės.
Didžioji dalis jų – 30 proc. – teigė, kad atsakomybė tenka šalies vadovui Gitanui Nausėdai, po 11 proc. apklaustųjų sakė, kad atsakinga už susiklosčiusią situaciją yra premjerė Inga Ruginienė ir „aušriečiai“, 13 proc. – socialdemokratai ir 8 proc. – pati kultūros bendruomenė.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
LRT užsakymu tyrimų bendrovė „Norstat“ reprezentatyvią gyventojų nuomonės apklausą atliko spalio 1–6 dieną. Telefonu ir internete apklausti buvo 1 tūkst. Lietuvos gyventojų, paklaida – 3,1 proc.
Kultūros ministerijaVyriausybėIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių