G. Jeglinskas išgyvena skaudžią netektį – mirė politiko mama

2025 m. spalio 9 d. 09:24
Lrytas.lt
Seimo narys ir „Vardan Lietuvos“  partijos narys Giedrimas Jeglinskas ketvirtadienio rytą pranešė, kad spalio 8 d., trečiadienį, patyrė skaudžią netekti – mirė politiko mama.
„Vakar į amžinybę iškeliavo mano mylima mama Regina. Nuoširdžiai dėkoju visiems už palaikančias žinutes, skambučius ir šilumą šiuo sunkiu metu.
Atsisveikinti su mama bus galima spalio 10 d. nuo 15 iki 21 val. ir spalio 11 d. nuo 9 iki 12 val. Tylos namuose, Kaune, iš kur ją palydėsime į amžinojo poilsio vietą Kauno Seniavos kapinėse.
Šeštadienį, spalio 11 d., 8 val. ryte bus aukojamos šv. Mišios Kauno (Žaliakalnio) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje“, – feisbuke rašė G. Jeglinkas.
