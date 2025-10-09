I. Ruginienė prisipažino: esu pasiruošusi bet kokiam scenarijui

„Aš mažumos Vyriausybėj buvau jau prieš mėnesį pasiruošus dirbti, mes turėjome įvairių momentų, įvairių diskusijų ir esu pasiruošusi bet kokiam scenarijui. Visiškai suprantu, kokiais laikais aš atėjau – tai tikrai nėra tie laimėti rinkimai, kai nuo nulio viską pradedi daryti“, – interviu „Laisvės TV“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Jau manęs išgąsdinti jokia įvykių eiga negali. Mano tikslas – kad ir kokie pokyčiai bebūtų, toliau koncentruotis į tai, kad per tą laiką, kuris man skirtas, aš galėčiau maksimaliai padaryti gerų darbų, kuriuos prisimins visuomenė“, – kalbėjo premjerė.
Anot jos, suformavus mažumos Vyriausybę, su opozicinėmis partijomis būtų galima ieškoti sutarimo atskirais klausimais – gynybos, ekonomikos augimo, sąlygų verslui gerinimo, aplinkosaugos.
„Matyt, tokiomis „zonomis“ reikės keliauti, tokia mažumos Vyriausybės dalia“, – aiškino I. Ruginienė.
Pasak I. Ruginienės, kultūros bendruomenės reikalavimas atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos yra „praktiškai įgyvendintas“ – iš pareigų pasitraukusio „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus pareigas laikinai perėmė socialdemokratė Raminta Popovienė.
Ji pažymėjo kitą savaitę ketinanti kalbėtis su „aušriečiais“ ir įvertinti, kiek jų pasiūlytas naujas kandidatas į ministrus gali kalbėtis su kultūros atstovais.
„Tikrai nenusileisiu ir nenešiosiu bet kokių pavardžių prezidentui“, – tikino premjerė.
Sako, kad valstybės biudžeto patvirtinimas bus „lakmuso popierėlis“
Premjerės teigimu, jeigu „Nemuno aušros“ francija Seime nepalaikys kitų metų valstybės biudžeto projekto, tai bus „lakmuso popierėlis“, parodysiantis šios politinės jėgos apsisprendimą palaikyti svarbius šaliai sprendimus.
„Tai ir bus turbūt lakmuso popierėlis, nes biudžete yra įdėti tikrai labai kilnūs tikslai ir labai svarbūs darbai visuomenei ir man labai norėtųsi pasižiūrėti kiekvienai partijai į akis, jeigu jie nepalaikys šitų sprendimų“, – sakė I. Ruginienė.
„Kažkada turi būti tas kertinis momentas, kai turi atsitraukti nuo politinių žaidimų ir pagalvoti, kas yra svarbu mūsų visuomenei“, – tikino ji.
Biudžeto projektą parlamentui planuojama teikti spalio 17 d.
Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Gintauto Palucko vadovautai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis, jie Seime turi 82 mandatus.
Kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
Jis teigė, kad šeštadienį vykstančioje socialdemokratų taryboje pristatys kolegoms galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją valdančiojoje koalicijoje. Pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
