„Mes pasitarėme tarp visų opozicinių partijų, tau jau yra 55 balsai. Taip pat, primenu, kad valstiečiai žalieji yra ne kartą pakartoję, kad jie neatsitraukia nuo to, kad Paluckui turi būti (įvykdyta – ELTA) apkalta. Tai jeigu (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija – ELTA) laikysis žodžio, tai dar dešimt balsų. Na, ir tada žiūrėsim, gal ir socdemų viduje atsiras sveiko proto“, – ketvirtadienį Eltai komentavo L. Kasčiūnas.
Anksčiau LVŽS lyderis Aurelijus Veryga teigė, kad Seimo valstiečiai veikiausiai bus nuoseklūs ir balsuos už apkaltą buvusiam premjerui Gintautui Paluckui. Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau komentavo, kad jei buvęs premjeras nesulauks naujų kaltinimų dėl savo praeities ir verslo ryšių, socialdemokratai nepalaikys opozicijos atstovų siūlymo pradėti jam apkaltą.
Anot konservatorių lyderio, nepaisant to, kad G. Paluckas atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų, jis vis dar yra Seimo narys. O politikai, anot Kasčiūno, negali dalyvauti verslo procesuose.
„Pagrindinis motyvas – ar Seimo narys gali valdyti verslą. Jeigu Konstitucinis Teismas pasako, kad negali valdyti verslo, tai tada, tokiu atveju, Seimo narys turi palikti pareigas, jis negali dalyvauti Seimo darbe, viskas labai paprasta. O visi ženklai rodo ir rodė, kad Paluckas dalyvavo verslo valdyme“, – teigė konservatorių lyderis.
ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
