Kas nutiko, kad I. Ruginienės pozicija dėl „aušriečių“ staiga pasikeitė? Pati sako, kad yra visai ne taip

Seime ketvirtadienį ją prie tribūnos išsikvietė opozicija. Teiravosi, kokia situacija dėl Kultūros ministerijos. I.Ruginienė iš lapelio perskaitė jai nebūdingai kritišką kalbą, kad opozicija juos šantažuoja, neigia demokratinius procesus, pabrėžė, kiek balsų rinkimuose surinko „aušriečiai“.
Demokratė Agnė Širinskienė net pasiteiravo, ar kalbą jai parašė R.Žemaitaitis.
Opozicija pyko ir dėl to, kad didžiąją šiam klausimui skirtą laiko dalį I.Ruginienė praleido skaitydama kalbą, tad beveik nebeliko laiko papildomiems parlamentarų klausimams.
„Man atrodo, kad taip išsamiai dar niekas nėra atsakęs į klausimus“, – vėliau stojusi prieš žurnalistus pareiškė premjerė.
Dėl be vadovo likusios Kultūros ministerijos I.Ruginienė skubėti nelinkusi. Dabar jai laikinai vadovauja socialdemokratė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tai premjerė mato kaip problemos sprendimo būdą.
Jokios kandidato pavardės į ministrus ji tikino iš R.Žemaitaičio dar nesulaukusi. Susitikti su juo planuoja kitą savaitę.
„Išvis informacijos apie tai neturiu. Šiai dienai, kad stabilizuotume padėtį, R.Popovienė laikinai vadovauja ir toliau vadovaus. Dirbsime su kultūros bendruomene“, – aiškino I.Ruginienė.
Vyriausybės vadovė buvo paklausta, kokią poziciją ketina išsakyti šeštadienį vyksiančiame partijos tarybos posėdyje.
„Ji nesikeičia ir ji yra nuosekli. Visus du mėnesius, kuriuos aš esu šitame procese. Mes turime susikoncentruoti į darbus, esminius darbinius tikslus. (...) Mano didžiausias lūkestis, kad visi koalicijos partneriai būtų susitelkę į darbus, bet ne į politikavimą.
Jeigu mes deklaruojame, kad visi siekiame bendro tikslo, tuomet ir žengiame koja kojon. Bet, jeigu bent vienam koalicijos partneriui atrodo, kad jam ne pakeliui dirbti ir siekti šitų tikslų, atitinkamai tada tegul jis ir daro sprendimus“, – dėstė ji.
Ar jai pačiai atrodo, kad šitai koalicijai yra pakeliui?
„Aš noriu stabilaus darbo ir kalbėti apie tai, ką mes jau esame nuveikę. Mūsų biudžetas socialiai orientuotas į gynybos stiprinimą ir šiai dienai dedame visas pastangas, kad Lietuva jaustųsi saugiai. Ne tik gynybos prasme, bet ir socialiai. Dirbame žingsnis po žingsnio ir siekiame šitų tikslų“, – nurodė I.Ruginienė.
„Noriu, kad koalicijos partneriai lygiai taip pat prisidėtų. Bet, jeigu jie išreikš norą neprisidėti, jeigu jie galvos, kad politikavimas ir politiniai žaidimai yra svarbiau, tuomet teks konstatuoti, kad mums – ne pakeliui“, – pridūrė ji.
Tai „Nemuno aušra“ pati turėtų apsispręsti, nori būti koalicijoje, ar ne?
„Kiekvienas koalicijos partneris, neišskiriant pavadinimo, turi aiškiai pasakyti, ar atėjo dirbti, ar atėjo pažaisti žaidimų“, – taip atsakė premjerė.
Ministrės pirmininkės tuomet buvo pasiteirauta, ar patys socialdemokratai turi lyderystę koalicijoje, ar jie gali patys priimti vienus ar kitus sprendimus, nelaukdami, ką sumąstys jų mažesni koalicijos partneriai.
„Labai keistas klausimas. Koalicijos partneriai yra trys – tai kiekvienas iš jų turi teisę ir galimybę dalyvauti tiek koalicijos sudaryme, tiek visuose procesuose. Kaip jūs įsivaizduojate, kad kažkas iš viršaus sudiktuoja? Ne. Yra mūsų partnerystės ryšys, mes susėdame, susitariame dėl darbo ir tą darbą dirbame. Jeigu ateis tokia diena, kai vienas koalicijos partneris pasakys, kad mums ne pakeliui, tai mums ne pakeliui“, – kartojo I.Ruginienė.
Bet juk tą patį gali pasakyti ir socialdemokratai?
„Socialdemokratai irgi gali pasakyti, jeigu mes matysime, kad vienas koalicijos partneris matys, kad mums ne pakeliui, tai mes irgi neabejotinai tą galėsime pasakyti“, – tvirtino ministrė pirmininkė.
Ar dabar dar pakeliui? I.Ruginienė vardijo, kokie klausimai jau juda į priekį, leisdama suprasti, kad kol kas – taip. Tuomet jai buvo priminti neseniai skambėję pasisakymai apie senkančią kantrybę. Jie buvo ištarti dar iki krizės su Kultūros ministerija. Tai kas pasikeitė? Ar tos kantrybės ribos kažkaip išsiplėtė?
„Nepasikeitė. Mano pozicija nepasikeitė ir tą aiškiai deklaruoju. Šiai dienai turime koaliciją, susikoncentruokime į darbus“, – ragino ji.
Premjerė sulaukė ir klausimo, ar jai dar neatsibodo nežinomybė dėl Kultūros ministerijos, dėl ko ji kasdien turi atsakinėti į tuos pačius klausimus.
„Man jau atsibodo. Dėl to R.Popovienė šiandien vadovauja Kultūros ministerijai“, – trumpai atsakė I.Ruginienė.
Ji sulaukė pastebėjimo, kad tai – trumpalaikis problemos sprendimo būdas, tačiau konkrečiai į tai nesureagavo. Sakė darysianti viską, kad darbai vyktų sklandžiai.
Kiek R.Popievienė gali dirbti per dvi ministerijas? Ministrė pirmininkė atsakė, kad tiek, kiek reikės.
