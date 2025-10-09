Lrytas Premium prenumerata tik
Mirė žymi mokslininkė, VU profesorė J. Baršytė

2025 m. spalio 9 d. 17:17
Spalio 7 d., antradienį, mirė profesorė Justina Baršytė – žymi mokslininkė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorė, Vartotojų sprendimų priėmimo laboratorijos (Consumer Decision Making LAB) įkūrėja.
Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas pranešė apie skaudžią netektį.
„Jos moksliniais pasiekimais, idėjomis ir įkvėpimu didžiuojasi visa VU EVAF bendruomenė.
Profesorė Justina buvo išskirtinė akademikė ir bendruomenės narė – subūrusi kūrybingą mokslininkų komandą, įkvėpusi studentus ir kolegas, praturtinusi fakulteto gyvenimą savo šviesa, intelektu ir žmogiškumu.
VU EVAF bendruomenė giliai išgyvena šią netektį. Justina – mums visada trūks Tavęs.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą a. a. prof. Justinos Baršytės artimiesiems, draugams ir kolegoms“, – rašoma VU fakulteto feisbuko puslapyje.
